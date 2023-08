Režisér filmu o novináři Českého rozhlasu: Zajímají nás ověřené informace z Ukrajiny v době fakenews

Jak pracuje reportér na bombardované Ukrajině? Chystaný celovečerní dokument režiséra Benjamina Tučka nese název Válečný zpravodaj. Jeho podtitul „Válka na vlastní uši“ přibližuje téma snímku. Film zobrazuje práci stálého zpravodaje Českého rozhlasu na Ukrajině Martina Dorazína. „Soustředíme na práci válečného zpravodaje v dnešním světě dezinformací,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz režisér a představuje tím hlavní motiv svého dokumentu. Rozhovor Praha 7:00 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oleg, Vitalij a reportér ČRo na cestě do Vuhledaru | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

V čem je pro vás příprava takového dokumentu unikátní?

V tom, že se soustředíme na práci válečného zpravodaje v dnešním světě dezinformací, který ručí za sdílené informace tím, že je na přímo na místě.

Dneska už novinařina není o tom být tam první, protože všichni všechno hned sdílí chytrými telefony, ale tím, že on tam přijede a verifikuje to svojí přítomností. Zajímá nás, jak v tomto světě dezinformací a sociálních sítí placený post stálého zpravodaje poskytuje ověřené, a tím pádem důvěryhodné, informace.

Druhá unikátnost na dokumentu je, že má podtitul „válka na vlastní uši“, takže nás zajímá rozhlasové zpravodajství a jakým způsobem ten člověk pracuje se zvuky, se slovy.

Funguje to na základě participace posluchače, který si pomocí vlastní fantazie sestavuje nějaký obrázek. V dokumentu chceme obrazem přiblížit, jestli výsledný obrázek je pravdivý a na kolik se v reportážích daří přiblížit hrůzu, co jsme viděli.

Postava rozhlasového novináře

Už jste mluvil o tom, že důležitou roli zde hrají rozhlasové reportáže. Z jakého důvodu jste se rozhodl vybrat právě Martina Dorazína jako hlavního protagonistu?

Přišel s tím spolurežisér David Čálek, společně jsme oslovili producenta Václava Flegela. Martin Dorazín je více než dvacet let nepřetržitě zahraniční zpravodaj, a proto nám přišel jako zajímavá osobnost. Prošel spoustou válečných konfliktů, celý svůj profesní život se pohybuje v těchto oblastech a je to zároveň rozhlasový zpravodaj.

Zažili jste při natáčení na Ukrajině nějakou krizovou situaci?

Určitě jsme jich zažili víc, ale myslím si, že to bude dobré až v tom dokumentu.

Neprozradíte ani, čeho se ty okamžiky týkaly?

Ne, to by bylo zbytečné, protože ty situace jsou nepředvídatelné. Důležité je říct, že tam nikdo nedělá nic na vlastní pěst a nevystavuje se vědomě nebezpečí, by byl to zbytečný hazard, ani Martin Dorazín to nedělá. Ale o tom bude právě náš film.

Nacházíte se tedy stále v přípravné fázi a ještě jste nezačali natáčet?

Ano, v tuhle chvíli čekáme na vyjádření fondu, abychom dostali podporu a mohli se do toho pustit na podzim. Máme natočených pár dní jako předtočení, ale všechno se teprve stane.

Jak dlouhý by měl dokument být?

Bude to celovečerní dokumentární film.

Pobyt na Ukrajině

Kde všude jste už na Ukrajině v rámci dokumentu byli a kam se chystáte?

Od Kyjeva přes Doněck po Cherson na jihu s vyhozenou přehradou do vzduchu. Mapujeme pohyb Martina Dorazína, což je dost nepředpokládatelné, takže vlastně celou východní frontu.

Je něco, co vás překvapilo při přípravě dokumentu?

Lidem, kteří tady odsud z bezpečí říkají, že je to nějak jinak, že agresor není agresor, bych doporučil, ať se na Ukrajinu jedou podívat, protože uvidí naprosto příšernou zkázu. Martin Dorazín v reportážích líčí velmi často dopad války na místní obyvatele a to nás v tom filmu také zajímá.