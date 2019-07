Havel viděl Kouř a říkal mi, ať točím pozitivnější filmy, vzpomíná režisér Vorel

„Film Kouř je hodně politický. Točili jsme ho v roce 1990, ve zlomu, a šel tedy do kin po revoluci. Václav Havel si ho pustil v hradním kině, kde si předtím pouštěl a zakazoval filmy Husák,“ vzpomíná Vorel.

„Když Kouř skončil, byl jsem u toho. Prezident mi řekl: ‚Pane režisére, je to příliš depresivní a končí to negativně. Hlavní hrdina Mirek má na konci pouta, co to znamená?‘“

„Řekl jsem, že je to můj pohled na dějiny a politiku. Mladí, energičtí a nejvíce nespokojení vždy spustí revoluci, střední generace toho využije a zůstává stále u moci. Pouta mladého hrdiny jsou proto symbolem právě toho. Havel mi přesto poradil, abych příště natočil něco pozitivnějšího,“ vypráví režisér v pořadu Osobnost Plus.

'Nic se nemění'

Tomáš Vorel už deset let nechodí k volbám. Neznamená to ale podle něj, že se o nic nezajímá.

„Revoluce a evoluce stále probíhá. Mám pocit, že se ale nic nemění. Když se člověk nezmění uvnitř a neudělá revoluci v sobě, svět bude stále stejný. Vidíme to od doby Havla, který byl zvolen davem, po něm už ale byla jedna vláda za druhou stejná… Vláda Klause, Topolánka, Špidly nebo Babiše, je to neustále to samé. Něco slíbí a lidé na to skočí.“

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Tomáš Vorel bude hovořit ještě o svých kamarádech, které poznal na venkově, a o inspiraci, kterou mu dávají pro psaní nových scénářů.