Ruští diváci uvidí snímek o Eltonu Johnovi jinak. Bez drog a intimních scén mezi muži

Snímek režiséra Dextera Fletchera Rocketman o Eltonu Johnovi má v Rusku problémy, distributor podle pátečních informací moskevského rozhlasu z filmu vystřihl některé „nežádoucí“ scény. Film je podle kritiky sondou do života jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti, která se snaží ukázat, co ho přivedlo k závislosti na alkoholu, drogách a sexu. Do českých kin vstoupil film ve čtvrtek, v ruských se objeví o týden později.

