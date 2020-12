Roušky před kamerou nebo domácí kino. I takový byl uplynulý rok pro filmaře

Dcera nebo Nabarvené ptáče. To jsou dva snímky, které na začátku uplynulého roku bojovaly za Česko o filmového Oscara. Úspěšný start ale zmařila filmařům pandemie. Zahraniční produkce, které tu natáčely například seriál Carnival Row, odjely domů a zůstaly po nich jen studiové kulisy. Připomeňte si některé okamžiky uplynulého roku očima filmařů. Praha 17:04 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zahraniční štáby po sobě nechaly jen prázdné kulisy. | Zdroj: filmeurope.cz

„V konečném efektu by bylo nejdražší, kdyby se to nemohlo natočit vůbec,“ komentoval producent Filip Hering dubnovou situaci v jednom z filmových ateliérů na Barrandově, kde ve spolupráci s německou produkcí natáčeli nový seriál.

„Měli jsme velkou kliku, že jsme minulý seriál My děti ze ZOO mohli dokončit. Amazon a všichni velcí zadavatelé se k problému staví pragmaticky a podporují producenty. Jak mi jeden z německých kolegů řekl: ‚Sice netočíme, ale máme zase hodně času na postprodukci a na vývoj nových projektů‘,“ popisoval.

‚Planeta Praha‘

Nouzy o práci na jaře ale neměl dokumentarista Jan Hošek, který v poloprázdné Praze natáčel volné pokračování filmu Planeta Česko. Pod pražskou filmovou akademií sbírali u Vltavy záběry ze života nutrií, protože ty roušky mít nemusely.

„Natáčení je naplánované a zkrátka to tak vyšlo, že se sešly tyhle okolnosti. My jsme začali natáčet v dubnu a netušili jsme hned ze začátku, co nás bude čekat,“ vysvětloval režisér na břehu v prostorech opuštěné hospody.

Menší hluk ve městě pomohl také zvukařům nahrávat zvuky ptáků i v jinak rušném centru.

Domáci kino

Herci si mohli znovu stoupnout před kameru bez roušky na začátku května a pomalu se vrátily i zahraniční produkce. V přísném režimu se otevřela také kina. Mezi nimi například pražské Kino Pilotů, které vede Jan Macola.

„Diváci budou moci sedět v každé druhé řadě. Mezi dvěma sedačkami bude jedno místo volné. Budeme se snažit co nejvíce ventilovat a vyměňovat vzduch v sále,“ popisoval květnová omezení provozovatel Jan Macola. Divákům se snažili vyjít vstříct také promítáním filmů online. „Pro nás to byla spíše doplňková aktivita, abychom udrželi povědomí o našem kině. Nicméně se domnívám, že to není plnohodnotná náhražka bezprostředního kontaktu a velkého plátna.“

S Čerty nejsou žerty

Přes léto nebyli výrazně omezeni ani spolupracovníci Národního filmového archivu, kteří restaurovali záběry z pohádky s Čerty nejsou žerty režiséra Hynka Bočana.

Oprášenou verzi měli první diváci vidět v listopadu. To už ale někteří kinaři a filmaři řešili státní podporu, protože znovu nemohli promítat nebo tvořit.