Agnieszka Holland: V Polsku už se trochu cítím jako persona non grata, ministr mě označil za Goebbelse

Polská režisérka Agnieszka Holland v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál vzniklém na benátském festivalu reaguje na obvinění polského ministra z toho, že její film Hranice je prý jako nacistická propaganda. Vysvětluje, co chtěla snímkem říct o Evropě a uprchlické krizi na bělorusko-polské hranici. A jak pochvaluje si spolupráci s českým střihačem Pavlem Hrdličkou. Benátky 20:07 7. září 2023

Černobílý film Hranice si po premiéře na 80. benátském bienále vysloužil příznivé reakce mezinárodní filmové kritiky i zlost některých pravicových polských politiků.

Poslechněte si rozhovor s Agnieszkou Holland o jejím novém filmu Hranice

Respektovaná režisérka, autorka filmů Hořící keř, Šarlatán, Evropa Evropa, Přes kosti mrtvých ad., studovala na FAMU a mluví velmi dobře česky. Svůj film i občanské postoje komentovala v exkluzivním benátském rozhovoru pro Radiožurnál.

Hranice vypadá jako jeden z vašich nejurgentnějších a nejaktuálnějších filmů, které jste vůbec kdy natočila.

Vypadá to tak, jsem překvapená, že se nám to podařilo natočit a jsem skutečně hrdá, že to úsilí tolika lidí, moje nejdřív, protože to byl můj nápad, se skutečně podařilo natočit. I když to nejdříve vypadalo jako nemožné, natočit to dnes jako fikci.

Rozhodli jsme se ani nežádat o peníze z polského fondu, protože jsme věděli, že je jednak nedostaneme a zároveň kdyby přijali naše požadavky, tak by to mohli využít a dělat nám skutečné problémy.

Takže jsme se rozhodli to dělat jako takový polounderground. A dopadlo to dobře, máme film, to je nejdůležitější.

Ten film má dokumentární i procedurální rozměr, ukazujete to utrpení uprchlíků, čím si procházejí. Ale cílem byly spíše nějaké obecnější otázky nad temnou hodinou evropské humanity, mám pravdu?

Tam je několik dimenzí a nám záleželo především na tom, aby tam byla ta lidská, aby se ukazovaly osudy a volby jednotlivců. Volby, které jsou šíleně těžké a někdy tragické.

Takže jsme se rozhodli pro velmi intimní a zároveň epickou dimenzi a kvůli tomu je ve filmu několik pohledů a osudových linek, které sledujeme.

Migrační krize a krize uprchlíků narůstá a s klimatickou krizí bude ještě dále narůstat a už nyní vidíme, jak je Evropa neschopná se s tím smířit, najít řešení a být určitým způsobem čestná, intelektuálně i politicky.

Reakce polské vlády

Tady na festivalu v Benátkách film sklízí velmi solidní ohlasy, ale v Polsku to zatím vypadá jinak. Co na to říkáte?

V Polsku je nacionalistická vláda a používá rasismus a strach před cizími lidmi a jiným jako velmi účinnou politickou zbraň. Takže se nebojí násilí, krutosti a lži, aby dosáhla svého cíle, a věděla jsem, že tomu tak bude, není to pro mě překvapením.

Zároveň Polsko je rozpolcené, polovička obecenstva je určitým způsobem za mnou a polovička je proti. A cílem je přesvědčit a zasáhnout srdce těch, kteří váhají a nevědí nebo nechtějí vědět a najednou jsou konfrontováni s určitou pravdou, kterou zapírali, ale která když dosáhne jejich srdcí, tak je může změnit.

Ale necítíte se v Polsku jako persona non grata, nebo ano?

Do určité míry ano. Nenávist, která je inspirována vládními médii, trolly a určitými politiky, kteří používají výrazy, jež by mě dřív nenapadly, jde do veřejného prostoru a může inspirovat násilné reakce obyčejných lidí nebo lidí kteří jsou trošku mentálně postižení.

Není to legrace, je to skutečně špinavá válka. Ministr spravedlnosti, což je důležitá osoba, mě prohlásil novým Goebbelsem, který slouží Němcům, a používá stejnou propagandu a jiní jeho kolegové zase tvrdí, že sloužím Putinovi.

Hluboké pouto se střihačem

Vy jste mluvila o těch několika perspektivách, které v tom filmu jsou – uprchlická, někoho, kdo se snaží pomáhat a někoho kdo je do toho vlastně zatažen – tak se chci zeptat na vaši spolupráci s českým střihačem Pavlem Hrdličkou, jak jste to dávali dohromady?

Pavel je instrumentálním pro úspěch toho filmu.

Jednak bychom nebyli v Benátkách, kdyby nebyl on, měl strašnou spoustu materiálů a velice málo času, zároveň jsme věděli, že je to složitý film bez jednoduché struktury.

Mám s ním velmi hluboké tvůrčí porozumění, toto je náš čtvrtý společný film a pokaždé jsem nadšená z jeho citlivosti, talentu a hluboké pochopení, oč jde a kde jsou emotivní body toho příběhy. Miluju s ním pracovat, je to jeden z mých nejbližších partnerů.