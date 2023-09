Michael Ironside: Hrál jsem tak často psychopaty a sociopaty, že hned poznám, když nějakého vidím

Kanadský herec Michael Ironside za svoji více než 50letou kariéru natočil téměř 300 filmů. Znát ho můžete jako kapitána Ricka „Jestera“ Heatherlyho z Top Gunu nebo jako záporáka Richtera z kultovní sci-fi Total Recall. Zahrál si i v seriálech jako Walker, Texas Ranger, Zoufalé manželky nebo Hvězdná brána. Radiožurnál s charismatickým hercem mluvil v Praze na festivalu Future Gate, kde přebíral cenu za přínos žánru sci-fi. Rozhovor Praha 17:18 27. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V Česku jste poněkolikáté. Všichni většinou chválí architekturu, co se u nás líbí vám?

Kašlu na architekturu! Francouzský producent Eddie Madelon mi kdysi řekl: „Vy Kanaďané jste jiní než ostatní lidé. Většinou, když se chce člověk prát, tak se postaví a napřáhne se, aby vám jednu natáhnul. U vás je to ale jiné. Nikdy nevíte, kdy vám přiletí.“

Hvězda filmů Total Recall nebo Hvězdná brána přijela do Prahy na festival Future Gate, kde převzala cenu za přínos žánru sci-fi. S Michaelem Ironsidem natáčela Alžběta Havlová

Myslím, že tohle máme společné. Všechny ty země, kde lidé žijí vedle obra. My máme Ameriku, Finsko má Rusko – vy jste měli Německo. Díky tomu nemáte zapotřebí se s někým předhánět a naučíte se být ve střehu.

Také mám pocit, že podobně jako my nedáváte příliš najevo emoce. Tedy vlastně ano – ale až po třetím pivu.

Zmínil jste Rusko. V únoru to budou dva roky, co vypukla válka na Ukrajině. Jak ten konflikt vnímáte?

Víte, vyrostl jsem v chudé dělnické rodině a věřím v demokracii. I když vím, že není dokonalá, protože lidé jsou nedokonalí… Věřím, že každý má právo na svobodnou volbu. Nikdy jsem neměl rád tyrany a ty, kteří šikanují, a přesně tím Vladimir Putin je.

Často jsem hrál psychopaty a sociopaty, takže hned poznám, když nějakého vidím. Rozdíl mezi nimi je ten, že psychopat vám vezme bundu, a když se mu postavíte, tak řekne: „Ano, ukradl jsem ji a rozkrájím tě na malé kousky, protože si ji nezasloužíš.“ Když to samé udělá sociopat, tak vám s klidem odpoví, že ji neukradl a lže vám do očí.

A to přesně je Putin. Věří vlastním lžím. Stejně jako bývalý americký prezident Donald Trump. Asi není náhodou, že oba pocházejí z podobných poměrů – bohatých a prominentních rodin.

Celkově mám pocit, že je společnost taková netrpělivá, znuděná. Historie má tendenci se opakovat. Pohybuje se v kruhu, a i když jste spokojená a stabilní společnost, stejně se v ní po čase začnou lidé nudit.

V těchto dnech po několika měsících skončila stávka hollywoodských scenáristů. Se studii se dohodli na nových podmínkách své práce. Zapojil jste se také nějak podobně jako někteří vaši kolegové?

Ano, kamarádi volali, jestli se zapojím, jestli půjdu pochodovat do ulic. Odpovídal jsem, že ne, že nebudu ztrácet čas. Udělal jsem totiž něco jiného – okamžitě jsem odhlásil všechna svoje předplatné. Netflix, Apple, HBO. Prostě všechno. Někteří z těch pochodujících přišli domů a zapnuli si na streamu rozkoukaný seriál. To je přece pokrytectví. Musíte je udeřit tam, kde je to bolí nejvíc – a to jsou peníze.

A umělá inteligence? S tou mám osobní zkušenost. Dali mi přečíst scénář k jedné videohře, kterou jsem měl dabovat. A jak víte, chtěl jsem být původně spisovatel, takže si myslím, že poznám dobrý text. Tady něco smrdělo. Měl jsem pocit, že všechny postavy mluví podobně, že jsou takové placaté.

Ti autoři, klasičtí počítačoví „nerdi“, se přiznali, že text vytvořil program, tedy umělá inteligence. A teď se to děje čím dál častěji, takže chápu i tuhle část protestu.

Ironside na festivalu Future Gate převzal cenu za přínos žánru sci-fi | Foto: Michal Dědič | Zdroj: Future Gate