Při práci si tak trochu hrajeme, říká Viktor Müller nominovaný na Oscara za vizuální efekty

Od dětství miloval snímky Karla Zemana – a už tehdy chtěl vytvářet podobné filmové triky. Viktor Müller si šel za svým snem a dnes spolupracuje s předními hollywoodskými studii. Před pěti lety byl v oscarovém štábu sci-fi snímku Blade Runner 2049. Teď je s kolegy v soutěži o prestižního Oscara znovu, a to za supervizi vizuálních efektů k adaptaci románu Na západní frontě klid. Jak práce na válečném snímku probíhala, popsal pro Radiožurnál.

Sedíme v pražských Vršovicích, ve vašem studiu UPP. I tady jste se podíleli na tom, jak by měly vypadat třeba výbuchy nebo barvy na plátně?

Sešli jsme se s režisérem (Edwardem Bergerem, pozn. red.) a s kolegou Frankem Petzoldem, který byl supervizorem na place a před natáčením. Celé jsme to dopodrobna rozebrali. Studio UPP bylo hlavním tvůrcem vizuálních efektů. Dělali jsme kompletně trikovou postprodukci, od těch nejjednodušších věcí, jako jsou retuše malých elementů, kabely od rozbušek, až po doplňování částí celého obrazu.

To znamenalo, že jste měli třeba v pozadí velké scenérie natažené zelené plátno a pak jste v počítači dokreslili zákop, aby působil delší?

Je to skoro přesně tak, jak říkáte. Akorát že tento film byl náročnější, a to v tom, že jsme při natáčení nepoužívali žádné „green screeny“. Bylo to naše rozhodnutí. Dohodli jsme se že to bude naturální film, a proto jsme chtěli točit vše co nejpřirozeněji v kameře.

V okamžiku, kdybychom chtěli použít „green screen“, znamenalo by to instalovat možná až kilometry plátna. Což by nedovolil ani rozpočet, ani čas.

Pokud potřebujete záběr doplnit, tak pořád máte tu možnost. Jen je to samozřejmě náročnější, protože používáte ruční maskování. Každou tu postavičku nebo element, který by byl normálně před zeleným plátnem a vy byste ho mohl pomocí digitálního klíče „vymaskovat“, musíte obtáhnout ručně.

Filmová produkce se neustále zrychluje. Je méně času jak na samotné natáčení, tak i na zpracování. Kolik času jste v tomto případě věnovali trikům? Bylo to pro vás, hovorově řečeno, šibeniční?

Projekt byl bohužel velmi šibeniční. Všeobecně platí: kolik máte peněz, tolik máte času. Současně musíte filmy propagovat. Musí tak přijít na trh ve správný okamžik. Přestože tento snímek produkovala společnost Netflix, a mnoho lidí si myslí, že Netflix dává filmy jen na streamovací platformy, tak byl dopředu určen do kin.

Věděli jsme, že aby se mohl prosadit, musí se dostat na ten a ten festival. Od začátku do absolutního konce jsme byli nuceni vyrobit efekty během čtyř měsíců.

Hravá krása trikařiny

Když jsem se díval na výčet filmů, na kterých jste spolupracoval právě na platformě IMDb, tak je žánrově pestrý i obsáhlý. Dá se říct, že je studio UPP, v nadsázce řečeno, pobočkou Hollywoodu?

To by bylo asi moc troufalé. Myslím si, že po světě je dneska řada výborných studií. Samozřejmě se snažíme dělat svoji práci co nejlépe.

Filmařina všeobecně a trikařina je krásná v jedné věci: v jednom okamžiku jste akční hrdina, pak bojovníkem nebo pilotem letadla. Snažíme se pro tým vybírat projekty tak, aby byly pestré, abyste nedělali pořád tu samou práci a abychom si hráli, protože my si při té práci tak trochu hrajeme.

Teď vás čeká cesta do Los Angeles. Co vás tam čeká? Co produkujete dál?

V průběhu podzimu jsme natočili s kamarádem, režisérem Neillem Blomkampem, film Grand Turismo. Je to film o závodních autech na základě reálného příběhu, který se kolem té stejnojmenné videohry stal. Osobně auta miluji.

Snímek budeme dokončovat i tady v UPP v Praze. Zapojíme do toho ještě několik dalších studií, které vybíráme, protože je to hodně velký objem práce. To bude teď moje následující práce v Los Angeles.

A mezitím si odskočíte i na Oscary, předpokládám?

Když už tam budu, tak se tam zajdu podívat. (smích)