Chtěl jsem ukázat, kolik tváří každý máme, říká oblíbený italský filmař o svém novém ‚romcomu‘
Jak to vypadá, když se na první rande vydáte sice ve dvou, ale každý z vás má v hlavě čtyři další osobní rádce? I o tom vypráví romantická komedie Bláznivě. V Praze ji ve středu osobně uvede Paolo Genovese. S oblíbeným italským tvůrcem mluvil Radiožurnál na festivalu v Karlových Varech, kde měl snímek tuzemskou předpremiéru.
Hravá konfrontace se sebou samým. Tak jste v jednom rozhovoru popsal přípravu scénáře k filmu Bláznivě. Která situace vám vnukla nápad na tuto romantickou komedii?
Natáčel jsem jednu reklamu pro italskou televizi. Pracoval jsem tam s myšlenkou, že uvnitř postavy jsou další různorodé postavy. Natolik se mi to zalíbilo, že jsem o tom chtěl natočit film. A tak jsem si k tomu před pěti, šesti lety sedl a napsal Bláznivě. Chtěl jsem ukázat, kolik různých tváří každý máme.
Inspiroval jste se také animovaným snímkem V hlavě? Protože právě ten si vybavilo mnoho diváků, se kterými jsem mluvil.
Ano, na to se mě ptá mnoho lidí. Na příběhu jsem začal pracovat ještě před tím, než přišel animovaný snímek V hlavě. Dokonce jsme s producenty poslali scénář do studia Walta Disneyho, abychom si byli jistí.
Řekli nám, že je náš film jiný. V hlavě je o emocích a náš pohled je více o různých osobnostech, rysech. Byl to ale skvělý nápad, protože náš příběh pak pomohli koprodukovat.
Váš příběh vypráví o večerním rande muže a ženy. Jak jste uvažoval o ženském pohledu na věc, kdo vám radil?
Jsem velmi zvídavý člověk. Pokládám si hodně otázek. Když třeba sedím na večeři, tak se hlavně ptám lidí okolo na jejich život. Sice jsem napsal scénář podle vlastních zkušeností, v týmu jsem ale měl dvě ženy, se kterými jsme ladili každou scénu. Měli jsme různé tvůrčí spory a pohledy.
Když ale teď vidím film na plátně, tak si uvědomuji, že pohledy do hlav dvou postav vypadají jak naše sezení nad scénářem.
Jak těžké je vyvážit už ve scénáři melodrama a humor?
Nesložitější na komediích je balancovat na jedné straně humor a na druhé romantiku. Komedie není jen vtipný film, u kterého se neustále smějete. Je to často o ironii a sarkasmu. Musíte tak do příběhu dostat jak skutečné situace, tak vtip nebo emoce.
Nemám na to recept. Je to o poměru chutí, zkrátka o vyváženosti.
Dáváte hercům prostor pro improvizaci, nebo máte radši, když se přesně drží textu ve scénáři?
Nejpodstatnější je scénář. Je to pro mě nejtěžší práce. Na place jsem pak velmi klidný, když mám před sebou dobrý text. Je to pro mě vlastně relaxace. Psaním ale strávím opravdu hodně času, proto pak chci natočit přesně to, co jsem si vymyslel.
Na place většinou panuje chaos. Příběh nesnímáte popořadě, změnami tak můžete udělat chybu. Improvizace je něco navíc. O ní se nakonec rozhoduji až ve střižně, jestli má v daný moment váhu.