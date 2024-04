Katolická církev mladé nezajímá a TikTok je tragédie lidstva, říká režisér filmu Papežův zákon

84letý italský režisér Marco Bellocchio se vždy zajímal o moderní dějiny a politiku. Natočil snímek o Mussoliniho milence, únosu premiéra Alda Mora nebo prvním soudním procesu s mafiány z Cosa Nostra. Tentokrát předběhl Stevena Spielberga a zfilmoval události z poloviny 19. století, kdy byl z židovské rodiny násilím odebrán šestiletý chlapec. O příběhu odehrávájícím se v době sjednocování Itálie mluví v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Cannes 13:00 16. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z filmu Papežův zákon | Zdroj: Aerofilms

Natočil jste film o katolické církvi 19. století. Bylo to kvůli dnešku? Vedla vás k tomu dnešní situace?

Myslím, že dnes máme velmi vnímavého a otevřeného papeže, který se zabývá sociálními a politickými otázkami tak, že je levicovější než řada levicových stran v Itálii a Evropě. Papež je hodně důležitým, referenčním bodem dnešní Itálie. Je přesvědčený o potřebě lásky, charity, vstřícnosti a pohostinnosti v současné společnosti – a pořád to zdůrazňuje. Progresivně smýšlející lidé v Itálii se dnes odkazují ne k Marxovi a Leninovi, ale k papežovi.

Zároveň je navzdory sekulárnímu oddělení moci církve a státu v současné společnosti pořád hodně lidí, kteří se opírají o základní pilíře víry jako o zákony. Je nemyslitelné, aby katolická církev unesla židovské dítě a pokřtila ho. Přesto ale hodně lidí dnes stále smýšlí tak, že jakmile byl někdo i bez svého rozhodnutí pokřtěn, bude už celý život křesťanem.

Steven Spielberg jevil zájem o stejný příběh. Jak odlišný by byl podle vašeho názoru jeho film od toho vašeho?

Měli byste se zeptat jeho! Neznám ho osobně, jen jeho filmy. Ani nevím, jestli je Spielberg ortodoxní nebo liberální Žid. V mém štábu nebyl shodou okolností ani jeden člověk židovského původu. Mám ke katolictví hodně komplikovaný vztah, ale byl jsem v dětství pokřtěn a vychován jako křesťan. Jakkoli jsem si potom vybral jinou cestu.

Bylo by zajímavé sledovat, jak by se Spielberg k námětu postavil. Myslím si, že jazyk by ale byl zásadní překážkou. Tento příběh vyžaduje italštinu, aby zůstal věrohodný. A všechny ty odlišné dialekty, boloňská a římská italština, ale i církevní latina, hrají důležitou roli. Spielberg prý řekl, že nemohl sehnat chlapce na hlavní roli. I v tom mohl jazyk hrát roli.

Ve snímku je scéna, v jejímž průběhu se unesený židovský chlapec snaží modlit k Ježíši na kříži. Ten oživne a s chlapcem komunikuje. Snažil jste se poukázat na rozdíly mezi vírou a náboženstvím? Jak jste tuto scénu zamýšlel?

Význam této scény je možné vztáhnout k tomu, že unesený chlapec prochází krizí. Snaží se odmítnout katolickou konverzi, do které je tlačen. Stane se to poté, co ho navštíví nešťastná matka a on ji vidí brečet. To je mimochodem skutečná, zdokumentovaná historická událost.

Chlapec myslím nedokázal snést odloučení od rodiny. Moje interpretace následujících událostí tedy je, že tato bolest sedmiletého hocha vede k tomu, aby se svým způsobem pokusil zkombinovat obě náboženství, katolické a židovské, i svou starou a novou rodinu.

Mohla by mít katolická církev dnes v čele třeba černošského papeže, nebo ženu? Byl by to pro vás důkaz, že se doopravdy změnila?

Setkal jsem se s mnoha knězi a církevními oficiály. Někteří z nich mi navrhli, ať film ukážu papeži. A to jsem taky udělal, nabídl jsem mu projekci Papežova zákona. Napsal jsem mu dopis, zatím na něj nemám odpověď. Moc by mě jeho názor zajímal. Je to člověk s otevřenou myslí, kterého si vážím.

A věřím, že dnes je například reálné, aby ženy měly možnost stát se kněžími a sloužit mši. Církev je ve všech změnách nesmírně, nesmírně pomalá. Dávala si vždy ale pozor na to, aby přežila. Má miliardu věřících po celém světě. Ztrácí mladé lidi i podporu, kterou kdysi měla například v aristokratických rodinách.

Otázka je, kam mladí lidé chodí, když nechodí do kostela. A co jsou ty lepší možnosti. Třeba (sociální síť) TikTok je tragédie a umělá inteligence je opravdu nebezpečím a možným koncem lidstva. Žijeme na pokraji záhuby a vymizení lidstva z planety. Církev bojuje o přežití a o přežití víry. A to je velmi těžké, protože víru nevymyslíte, když prostě není.

Rozhovor vznikl na festivalu v Cannes