Producent Star Wars Rick McCallum: Skrytou hrozbu jsme stihli dodělat dva dny před promítáním

Pro někoho je to náboženství, pro jiného nesmyslná zábava. Vzestup Skywalkera, poslední díl hvězdné ságy Star Wars, promítají kina po celém světě. Za první víkend vydělala epizoda tvůrcům celosvětově přes 370 milionů dolarů. Svět ve vzdálené galaxii si vymyslel americký režisér George Lucas, kterému s produkcí Star Wars pomáhal také Rick McCallum. On sám uzavření devítidílné série neviděl, jak přiznal v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 18:30 23. prosince 2019

Už jste viděl poslední díl Star Wars?

Ještě ne. Měl jsem v sobotu letět do Los Angeles na slavnostní premiéru, ale musím teď dodělávat seriál. Proto jsem tu zůstal, abychom to do konce ledna stihli.

Považujete se, přestože jste producent Star Wars, také za fanouška?

Samozřejmě. Strávil jsem tím 20 let svého života. (smích)

A máte doma třeba model vašeho oblíbeného droida R2-D2?

Nemám, protože je většinou rozdám přátelům a sousedům. Doma mám ale spoustu dětských stavebnic, které jsou zrovna ve skříni.

Poprvé jste se s Georgem Lucasem potkali ve Velké Británii v roce 1984 na natáčení vašeho filmu Dreamchild. Měl jste radost, když tam za vámi přišel?

Byl to opravdu velkolepý den. George tam zrovna u stejného studia natáčel jeden velkofilm. Nám zbývaly ještě dva týdny, abychom snímek dotočili.

Připravovali jsme se zrovna na scénu v jednom studiovém skladišti. Můj dobrý přítel, který byl také Lucasův producent, se ho zeptal, jestli se nechce za námi přijít podívat, protože jsme pracovali zrovna s Jimem Hensonem (loutkoherec, tvůrce populárních The Muppets – pozn. red.). Lucas nakonec přišel. První klapka padla někdy v sedm ráno, ale Lucase to s námi nakonec bavilo tak, že zůstal až do setmění. Kdykoliv jsem pak byl v Anglii, chodili jsme na společný oběd.

Na konci osmdesátých let jste spolupracovali na filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava. Kdy jste viděl první scénář k prequelové trilogii Star Wars?

V roce 1993 nebo 1994 mi George dal rozepsaný náčrt příběhu o Anakinu Skywalkerovi. Sedli jsme si, abychom vytvořili přesný plán a navrhli rozpočet, protože George chtěl celou trilogii produkovat sám, za své peníze. V té době jsme také začali používat digitální trikové efekty. To nám obrovsky pomohlo, protože se všechno zjednodušilo. Bylo skvělé posouvat hranice technologickým možností, kam až to šlo.

Producent Rick McCallum při natáčení snímku s pracovním názvem Ve válce a lásce | Foto: Stanislav Honzik/Fridthjof Film/Film United

První epizodou, kterou jste produkoval, byla Skrytá hrozba a do kin šla v roce 1999. Třetí díl Pomsta Sithů pak v roce 2005. Bylo jednoduší dokončit třetí epizodu než tu první i díky pokročilejším technologiím?

Ze začátku jsme vůbec nevěděli, jak na to. Skočili jsme do toho po hlavě a doufali, že to během roku a půl natočíme. Neměli jsme tušení, jak první díl technologicky zpracujeme. Například postavu kuplíře jménem Watto, který ve filmu neustále léta těsně nad zemí. A taky Jar Jar Binkse. To bylo neuvěřitelně složité.

Skrytou hrozbu jsme stihli dodělat asi dva dny před promítáním. Hned po dokončení střihu jsme museli vytvořit několik tisíc kopií a rozeslat je po celém světě. Bylo to extrémně stresující. Příprava třetího dílu byla jednoduší, ale vždycky to byla výzva, abychom to stihli.

George Lucas prodal v roce 2012 svá práva na Star Wars produkční společnosti Disney. Byl jste z toho tehdy naštvaný, nebo cítil zadostiučinění?

George už to dál nechtěl dělat a myslím, že bylo na čase se pohnout z místa. Oba jsme cítili obrovskou úlevu. Pro něj bylo také důležité, že v Disneylandu vznikl Star Wars Park, kam můžou fanoušci zavítat. Jemu bylo tehdy sedmdesát a chtěl to už nechat na někom jiném. Já jsem se také dohodl se svou manželkou, která je Češka, že se po produkci Star Wars se vrátíme zpátky do Prahy.

V Česku jste pak založil vlastní produkční společnost. Pomáhali jste také českým filmařům – například s filmem Zatím dobrý o bratrech Mašínech. Na čem pracujete teď?

Právě dokončujeme sérii nazvanou Shadowplay. V seriálu se objeví Nina Hoos nebo Sebastian Koch. Spolupracuju s výborným českým týmem. Za posledních šest let jsme uvedli tři seriály a sedm hraných snímků. Shadowplay jsme už dotočili a v červnu bychom měli mít hotovo.