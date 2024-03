Chtěl vyhnat z Putina ďábla, aby zabránil katastrofě. Pak začala válka, říká režisérka Šamanova příběhu

Ruský šaman Alexandr Gabyšev se v roce 2019 vydal na cestu do Kremlu, aby vyhnal z Putina ďábla. Jeho cestu dokumentovala režisérka Beata Bashkirova. „Říkal, že chce do Moskvy dorazit v roce 2021, protože když se mu to nepodaří, tak se v roce 2022 stane katastrofa, která nebude mít vliv jen na Rusko, ale na celý svět,” líčí v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Praha 12:00 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Gabyšev, šaman z východoruského Jakutska | Foto: Beata Bashkirova

Alexandr Gabyšev na začátku filmu říká, že ho bůh označil za bojovníka. Jaký status má šaman v současném Rusku?

Bylo to tradiční náboženství, avšak na začátku 20. století se od něj upustilo kvůli moci Sovětského svazu.

Sovětský svaz netoleroval šamanismus a řada šamanů čelila velkým represím ze strany státu. Být šamanem bylo nebezpečné, lidé se báli šamany být. I tak však šamanské rituály přežily represe.

Po rozpadu Sovětského svazu byla tradice sibiřského šamanismu obnovená, ale je to trochu jiné, než to bývalo. Zatímco dřív se titul šamana dědil z otce na syna, dnes jsou školy šamanismu, kam se může zapsat defakto každý. Ve školách prochází šamani speciálními rituály a se jakoby stane šamanem.

To samozřejmě vyvolává diskuzi o tom, kdo je opravdový šaman a kdo není, což se týkalo i našeho šamana, zda je skutečný. My jsme ho za skutečného považovali, protože ho tak viděli místní a to je pro nás důležité.

Gabyšev se vydal na cestu do Kremlu, odkud chtěl vyhnat ďábla. Za splnění tohoto úkolu byl ochotný položit život. Může se šaman angažovat v politice?

Neměl by. Pro našeho šamana to nebylo o politice, ale o mystice. O Putinovi neuvažoval kriticky nebo politicky, ale jako o skutečném démonovi, skutečném zlu. Nediskutoval o něm, neprobíral jeho činy. Pro něj byl Putin démon a tím to končilo.

Hlavním cílem šamana je udržet život a společnost. Šaman umí komunikovat s duchy, léčit a vyhánět a očišťovat. To vše dělá skrz rituály, kde se bubnuje a zpívá. Rituály i sám šaman v průběhu jeho života nabývají na moci.

Alexandr Gabyšev, šaman z východoruského Jakutska cestou do Moskvy | Foto: Beata Bashkirova

A tímto způsobem chtěl vyhnat zlo i z Kremlu?

Ano, přesně tak. V roce 2019 říkal, že chce do Moskvy dorazit v roce 2021, protože když se mu to nepodaří, tak se v roce 2022 stane katastrofa, která nebude mít vliv jen na Rusko, ale na celý svět. Mluvil o tom jako o „nové éře“ plné katastrof a násilí.

I proto jsme s doděláním filmu čekali do roku 2022, chtěli jsme vědět, co se stane. A pak začala válka.

Kterou on predikoval.

Ano, smutné na tom je, že říkal, že pokud se Putin nezastaví, neskončí to pohromou pro Rusko. Válka na Ukrajině sice zasahuje celý svět, ale obávám se, co se stane dál.

Věřila jste mu?

Ze začátku ne. Přišlo mi, že je to blázen, ale čím víc jsem ho poznávala, tím větší důvěru jsem v něj měla. Byl extrémně hodný, pokorný a věci, co říkal, dávaly smysl.

Alexandr Gabyšev se cestou do Moskvy zastavoval v různých městech a vesnicích, kde promlouval k lidem. Jak na něj reagovali?

Pozitivně. V roce 2019, kdy jsme film začali točit, tak se lidé nebáli tolik, jako se bojí teď a přišli ho podpořit. Asi také tím, že jeho činy nebyly až zas tak politické, jako například to, co dělal Alexej Navalnyj. Šaman nechtěl Putina nahradit, chtěj z něj vyhnat démona.

Zatímco Navalného podporovala spíše protikremelská intelektuální elita, tak šaman spojoval lidi napříč sociálními vrstvami.

A mělo to opravdu dopad. Například v regionu Burjatska, který byl dříve spíše apolitický a k protestům tam příliš nedocházelo, začali lidé protestovat poté, co k nim šaman promluvil. I proto si myslím, že možná, kdyby byl býval prošel celým Ruskem, tak by to opravdu mohlo něco změnit.

Jak jste na něj vůbec narazila?

Moje matka pochází z Jakutska a chtěla jsem o Jakutsku natočit film. Řada známých mi říkala o šamanovi, že chce jít z Jakutska do Moskvy. Ze začátku mě to zas tolik nezajímalo, protože o ruské opozici jsem už natočila několik filmů. Po několika týdnech jsem ale pochopila, že Alexandr Gabyšev je nejdůležitější současnou postavou Jakutsku a nezachytit jeho příběh by byla škoda.

Alexandr Gabyšev, šaman z východoruského Jakutska | Foto: Beata Bashkirova

Svou cestu začal v březnu 2019 a s filmovým štábem jsme se k němu připojili v létě. Pomáhal mi s tím můj manžel, antropolog, který šamanismus studuje. Takže to celé dávalo smysl.

Gabyšev skončil v psychiatrické nemocnici. Proč zrovna tam? Proč ho nezavřeli do vězení jako další odpůrce režimu?

Posílat odpůrce režimu do psychiatrické nemocnice je praxe Sovětského režimu. Šaman byl první známější člověk v Rusku, ačkoliv ne poslední, který na psychiatrii skončil. Kdyby šel do vězení, byl by pro mnohé za hrdinu, ale zavřením do psychiatrické nemocnice dal ruský režim jednoznačně najevo, že je to blázen a že jeho ideologii nelze věřit. Efektivně ho tím zdiskreditovali.

Měli jste během natáčení někdy problémy s ruskými autoritami?

Během natáčení jsme samozřejmě počítali s tím, že se může stát cokoliv. Když jsme byli v Jakutsku a bydleli v chatkách u šamana, tak na nás policie křičela a nechávali nám různé výhružné vzkazy na dveřích. To je ale něco, s čím se musí potýkat úplně každý opoziční novinář, politik, umělec. Nezažili jsme nic, co nezažívají ostatní.

Já už dříve točila filmy o Ukrajině, Majdanu, Donbasu a Krymu, takže poté, co začala válka, museli jsme s manželem z Ruska utéct do Francie, jinak bychom pravděpodobně skončili ve vězení.

Jsme na jakési černé listině, což jsme zjistili s manželem ve chvíli, kdy jsme si chtěli pronajmout auto a několik půjčoven nás odmítlo. Moc jsme nechápali proč, tak jsem se začala doptávat a zjistila, že jsme na jakémsi seznamu osob nebezpečných Rusku. Zdaleka nejhůř to ale schytal šaman, který bude nejspíš ještě dlouho zavřený na psychiatrii.

Jste se šamanem stále v kontaktu?

Ne napřímo, ale skrz známé. Občas pošle z léčebny nějaké motivační video, je vidět, že se snaží zůstat optimistický.