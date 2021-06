Automobilová pohádka Rychle a zběsile ve svém devátém dílu posílá závodní vůz na oběžnou dráhu

Série Rychle a zběsile, která je čím dál méně o rychlých autech a stále více o mezinárodní špionáži popírající všechen lidský rozum, přichází ve svém nejnovějším pokračování s překvapivě hlubokým poselstvím: existuje jediná věc silnější než rodina, a to pořádně velký magnet. Recenze Osudný závodní okruh 11:19 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nathalie Emmanuel a Vin Diesel balancují na spodku obrněného kolosu ve snímku Rychle a zběsile 9 | Zdroj: Cinemart

Baví mě představa mladého diváka, který si – z jakéhokoli důvodu blaženě zcela nepopsán obrazem Vina Diesela s nečitelným výrazem a založenýma rukama, jak se opírá o nadupanou káru – najde cestu k devátému Rychle a zběsile.

Nepochybně ho čeká překvapení, pokud se rozhodne doplnit si filmové vzdělání a pustit si sérii od samého začátku.

Za těch dvacet let, co s pravidelností technické kontroly vráží jednotlivé části do našich kin, se z ní stala jedna z nejvýdělečnějších filmových ság všech dob. Stačila se přitom změnit skoro k nepoznání – a zároveň zůstat úplně stejná.

Znamená to, že ilegální pouliční závody, které daly Rychle a zběsile svůj název, jsou už spíše jen dojemnou vzpomínkou na minulé, jednodušší časy. Jestli ale jdete do kina s tím, že chcete vidět pořádně našlapanou přehlídku ztuhlého svalstva, testosteronu a trikové akce, kterou se Tom Cruise v následujících letech jistojistě pokusí vyzkoušet naživo, nemůžete odejít zklamaní.

John Cena a jeho filmový bratr Vin Diesel v Rychle a zběsile 9 | Zdroj: Cinemart

Právě Mission: Impossible a jemu podobným špionským thrillerům se smyslem pro humor dělá takzvaná rychlá sága takového přidrzlejšího mladšího bratříčka. Za celou stopáž se jí po jejich vzoru daří procestovat celý svět a poničit ulice velkoměst i rozrýt středoamerickou džungli.

Když ale narazí na logickou překážku, nevytasí se náhle s chytrou mašinkou (jejíž schopnosti popisují velká slova, takže rozhodně musí fungovat), ale prostě jen s ničím nepodloženým prohlášením „fyzika je na naší straně“ vyšle do vesmíru auto s raketovým motorem na střeše.

V určitém ohledu jsou snímky Rychle a zběsile divácky přístupnější. Je úplně jedno, jestli si nepamatujete, kdo v některém z předchozích dílů zemřel, protože v tom novém je zase naživu. Jejich úspěch se dokonce přímo odvíjí od vaší ochoty vzepřít se očekávání, že uvidíte něco, co dává smysl – a pak auta udělají bum a někdo pronese hlubokou větu o významu rodiny.

Kdyby měla být série ještě sebeuvědomělejší svou absurdností, musel by Vin Diesel se svou filmovou famílií začít mrkat do kamery pokaždé, když se mu podaří zastavit pád člověka kapotou svého vozu nebo elegantně vyváznout bez škrábance z nepřežitelné situace. To by ale asi produkci nepříjemně zatížilo na rozpočtu za kapky do očí.

Rychle a zběsile 9 akční krimi

USA, 2021, 145 min

Režie: Justin Lin

Scénář: Daniel Casey, Justin Lin

Hrají: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel Hodnocení: 40 %

Pokračování s pořadovým číslem devět – celkem už páté v režii Justina Lina – přitom maximálně dostává své přezdívce automobilová pohádka. A to nejen proto, že si Diesel na jeho začátku nepřesvědčivě rychle zařídí hlídání pro dítě, takže nezbývá než věřit, že zbytek filmu je pouze barvitým vyprávěním synovi, který ne a ne usnout.

A ještě aby ano, když příběh obsahuje hvězdná camea, obří magnety, letadla, co dokážou sebrat vozidlo v letu, nebo rozkoly mezi odcizenými bratry, které dost možná způsobí konec světa – a navíc nikdo nikdy nezemře.

Uvidíme, jak nesmrtelná zvládne být i samotná série, která má zatím v plánu nejméně jeden další díl a dva přídavky do vedlejší spin-offové větve. Snad ještě tvůrcům nedošly nápady, na jakých netradičních místech by se mohla prohánět auta, když už si škrtli oběžnou dráhu.

Snímek Rychle a zběsile 9 měl v kinech premiéru 17. června.