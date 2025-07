S každým filmem se svlékám z kůže, říká evropská herecká hvězda Vicky Kriepsová

Lucemburská herečka Vicky Kriepsová je jednou z hvězd karlovarského filmového festivalu. Představitelka císařovny Sissy, francouzské královny ve Třech mušketýrech i rebelujících hrdinek, spolupracovnice slavných režisérů Jima Jarmusche nebo Paula Thomase Andersona mluví v rozhovoru pro Český rozhlas velmi otevřeně o své herecké metodě. Rozhovor Karlovy Vary 18:58 5. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Váš nový film Love Me Tender je příběhem ženy, která kompletně změní svůj život a bývalý partner ji po rozvodu připraví o dítě. Je to film silných emocí skrývaných pod povrchem, natočený podle oceňovaná francouzské feministické novely. Jaké to pro vás bylo?

Už když jsem do toho projektu vstupovala, tak jsem jím byla citově zasažená ze čtení knižní předlohy a scénáře. Byl to velice bolavý zážitek, ale z dobrých důvodů. Love Me Tender je smutný příběh, ale od začátku jsem cítila, že tam se mnou rezonuje něco, co je velmi univerzální. Tomu filmu rozumějí velmi mladí i staří lidé. I když neznají to téma, neznají žádné lesby a neměli by se mít kde napojit.

Myslím si ale, že je to příběh o našem moderním světě, ve kterém všichni hrajeme nějaké role. Chápete, já jsem tohle a vy jste tohle. A my všichni máme být nadšení do bohatství a nadšení do toho mít dům, manžela a auto. A dítě.

Když někdo z této role vystoupí a řekne, že nechce peníze, chce být pouze upřímný a dělat umění nebo cokoliv, je potrestán. Tenhle příběh promlouvá k mnoha lidem.

Na slavnostním zahájení festivalu jste řekla, že nejste cool a nikdy jste nebyla. Tak slavná herečka jako vy, jak je to možné?

Je to pravda. Ráda to zdůrazňuju. Lidi si totiž myslí, že jsem cool už proto, že jsem herečka a říkám si, co chci. Ve škole jsem ale rozhodně oblíbená nebyla, spíš šikanovaná. Nijak jsem se nesnažila být jiná, ale automaticky jsem se vymykala. Moc ráda bych zapadla, ale prostě mi to nešlo.

Třeba na střední jsem si na sebe párkrát vzala kravatu. Prostě se mi to líbilo a říkala jsem si, proč ji vlastně nenosí víc lidí. Spolužáci si hned usmysleli, že jsem na holky, a to že je problém. Nebo že jsem divná. Rozhodla jsem se to ignorovat a dělat si své.

Nedodělala jsem školu, protože jsem měla velmi brzy dítě. Ocitla jsem se na okraji. Být cool je iluze.

Herečka Vicky Kriepsová s Cenou prezidenta | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

‚Bez utrpení to nejde‘

Takže herectví je ve společnosti špatně chápané? Lidé si myslí, že je to něco cool a pro vás je spíš úsilí o upřímnost a autenticitu?

Myslím, že většina herců měla traumatické dětství a snaží se z něj vyléčit tím, že hrají. A jde o to, jak pravdiví jste, protože s publikem sdílíte svůj boj o to, jak se snažíte stát sami sebou. Svlékáte vrstvy své kůže. Dobrý herec dokáže ukázat ostatním, jaké to je. Každým filmem se stáváte sami sebou a bez utrpení to nejde.

Takže ano, společnost herectví chápe špatně. Zvlášť dnes s Instagramem, sociálními sítěmi a internetem. Kolem nás je spousta blbostí a celebritních příběhů. Celebrity jsou většinou lidé, kteří jsou uvěznění v nějakém příběhu o své slávě.

Hrála jste císařovnu Sissy, Marxovu ženu Jenny nebo spisovatelku Ingeborg Bachman. Je pro vás těžší, nebo jednodušší hrát skutečné osoby?

V případě Love Me Tender to bylo komplikované, protože jde o žijící osobu. Postupovala jsem ale stejně jako v případě jiných rolí. Přípravě jsem se vědomě vyhýbala. Nechtěla jsem předvádět, jak jsem připravená. „Hele, vypadám opravdu jako z 19. století.“ Díváte se na mě, jak svlékám svou kůži, jak se snažím. Ne že se předvádím v roli. Snažím se dávat výzvy. Díváte se na mě, jak hledám odpovědi a snažím se přežít.

Jako herci máme svým způsobem dva mozky. A ten druhý se připravuje. Jakmile vím, že budu hrát Sissy, absorbuju všechno, co kolem sebe vidím a jí se to nějak týká. Když se ale zbavím přípravy, vznikne prostor pro inspiraci. Stejně jako hudebníci musíme znát svůj nástroj, ale přitom dát prostor něčemu, co tak úplně neovládáme.

Dnešek je plný stimulů, textů a informací, takže není snadné se dostat k upřímnosti a emocím, nebo ne?

Souhlasím a kladu tomu tichý odpor. Musím se v něčem vzdát a sta věcí akceptovat, protože to je součástí mého života. Už se nás ani neptají, rovnou nás nutí. Jsme otroky.

Co ale můžu udělat, je, že mi na tom nebude záležet. Budu si říkat, co budu chtít. Bude mi jedno, jestli jsem pro někoho důležitá, nebo ne. Bude mi jedno, že se nechovám, jak se ode mě očekává. Bojovat s tím nejde. Nemusí mi na tom ale nezáležet.

Rok jsem neměla telefon. Bylo to krásné.

Vicky Kriepsová na červeném koberci | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

‚Miluju snít‘

Hrála jste v němčině, francouzštině i angličtině. Je to pro vás důležité? Jaký máte vztah k jazyku?

Mám ráda jazyky. Umím jich hodně, takže je to pro mě jednodušší. Rozhodla jsem se, že se ale nebudu zbavovat svého přízvuku. Jestli se vám to nelíbí, tak si obsaďte někoho jiného. Pořád mi říkali, že musím zdokonalit svoji francouzštinu a podobně. Pak jsem s přízvukem natočila Nit z přízraků a najednou to bylo v pořádku a nikdo nic nenamítal.

Jdu si svojí cestou. A mám ráda i ticho. Všude kolem nás je tolik hluku, že se ráda držím v tichu.

Jste velká milovnice filmu? Hrála jste ve snímku Bergmanův ostrov a zmínila jste filmy Stanleyho Kubricka, takže to vypadá, že ano.

Jsem cinefilka. Miluju snít, miluju filmy. První film, u kterého jsem si říkala, že chci dělat filmy, byla Kráska a zvíře od Cocteaua. Bylo mi asi osm a chtěla jsem být těma rukama, co jsou tam na zdi.

Nechtěla jsem být herečkou. Chtěla jsem se prostě podílet na vytváření takových světů. Miluju filmy Charlieho Chaplina. Miluju světlo a často se na něj ve filmu zaměřuju.

Uvidíme vás brzy v novém filmu Jima Jarmusche Mother Father Sister Brother. Co nám o něm můžete říct?

Můžu vám říct, jaké to je pracovat s Jimem. On je jako dítě. Snaží se prostě vymyslet, jak natočit film. Nechce do Cannes, nechce dělat dalšího Jarmusche. Jde mu upřímně jen o ten film.

Bylo to krásné natáčení. Hrát s Cate Blanchettovou a Charlotte Ramplingovou bylo za odměnu. Strašně jsem se nasmály. Nevím, jestli to bude legrační film, protože Jimův humor je hodně speciální. Já se ale smála pořád.