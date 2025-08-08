Sbormistr vystihuje manipulaci, míní Horák. Fridrichová: Rehabilituje Kulínského, realita byla jiná
Tvůrci filmu Sbormistr čelí obvinění z neetického chování k obětem sexuálního násilí. „Vzhledem k tomu, že už se ozvaly oběti sbormistra Bohumila Kulínského, tak asi bohužel citlivě natočený nebyl,“ říká ke snímku inspirovaném reálným zločincem novinářka Nora Fridrichová. „Pro společnost je cenné vidět, jak funguje mechanismus moci,“ poukazuje v pořadu Českého rozhlasu Plus Pro a proti bývalý sborista Bambini di Praga Jakub Horák.
Je film Sbormistr vůči obětem sexuálního zneužívání natočený citlivě?
Jakub Horák: Myslím, že je tam skvěle vystižená atmosféra manipulace v rámci kolektivu, který je celý založený na adoraci toho, kdo ho vede. Známe to všichni ze školy, děti se přirozeně chtějí zalíbit paní učitelce. Nebo ve skautu chtějí, aby je ocenil vedoucí. Myslím si, že je to velice dobře zobrazeno.
Jak moc se tvůrci skutečně inspirovali případem Bohumila Kulínského? A šlo příběh sboru Bambini di Praga zpracovat lépe? V Pro a proti odpovídá novinářka Nora Fridrichová a spisovatel a bývalý sborista Bambini di Praga Jakub Horák. Moderuje Lukáš Matoška.
Nora Fridrichová: Vzhledem k tomu, že už se ozvaly oběti sbormistra Kulínského, tak se domnívám, že citlivě asi bohužel natočený nebyl. Já bych kromě toho filmu vytkla, že postavu Bohumila Kulínského vykresluje způsobem, který ho rehabilituje, protože ten případ byl ve skutečnosti mnohem horší.
A jelikož se ta věc odehrála před dlouhými dvaceti lety, kdy vyšla najevo, tak si ho část veřejnosti už nepamatuje a část ho nezažila. Bohužel si myslím, že dochází k určitému překreslení téhle historické postavy, která byla ve skutečnosti velice obludná, ale já jsem to tak ve filmu neviděla.
Hlavní postava a reálná oběť
Jakube, zaměříme se na první argument, že už se ozvaly některé oběti Bohumila Kulínského s tím, že je film zraňuje nebo znovu vyvolává jejich trauma. Co na to říkáte?
Horák: To je záležitost všech citlivých témat. Těžko je možné natočit film o takovéhle kauze, aby tam oběti nebyly zobrazeny, protože bez nich by ten film vůbec neměl smysl.
Samozřejmě nechci psychologizovat a sahat někomu do svědomí. Možná by oběti měly být rády, že je zobrazen mechanismus moci a mechanismus zneužití. Svým způsobem jim to může pomoci vyrovnat se s tím traumatem.
Mohou filmaři myslet na to, aby se nedotkli vůbec nikoho? Mohli by pak natočit film o takhle citlivé věci, jako je roky trvající sexuální zneužívání v dětském sboru?
Fridrichová: Filmaři při přípravě filmu kontaktovali oběti. Byli s nimi v kontaktu a věděli, že některých z nich se tohle téma velice dotýká. A není divu, protože sbormistr zemřel před sedmi lety.
Ve filmu došlo k tomu, že například hlavní postava se jmenuje úplně stejně jako jedna z velmi mediálně exponovaných obětí, která se, zejména v době soudního přelíčení, dočkala až mediálního lynče.
Tady podotknu, že pan režisér k tomu řekl, že šlo o shodu jmen, že to je poměrně časté jméno a nebyl to záměr.
Fridrichová: Její jméno bylo veřejně známé. Filmaři ji oslovili a byli s ní v kontaktu jak přímo, tak přes jejího bratra, který na tuhle věc teď upozornil. Já sama ten případ celkem dobře znám a tu reálnou postavu jsem ve filmu našla.
Nechci podsouvat žádnému z tvůrců jakýkoliv záměr, ale pokud se tohle stane, tak se odehrálo něco, co se možná odehrát nemělo, protože o ty oběti jde především a mají mít nejvyšší právo na naši ochranu. Zvláště v kauze Kulínský, kde se to v minulosti bohužel nestalo a teď dochází ke třetímu kolu traumatu, které oběti prožívají znovu.
Opětovná traumatizace
Tvůrci sice říkají, že se jenom inspirovali kauzou pana Kulínského a sexuálním zneužíváním, kterého se dopouštěl v Bambini di Praga. Nicméně řadě lidí i obětí připomíná film to, co se dělo ve skutečnosti ve sboru. Jakube, neměli tvůrci víc konzultovat svůj záměr s oběťmi?
Horák: Myslím si, že je zbytečné si hrát na to, že to je příběh o něčem jiném a že je tím jenom inspirovaný. Je to prostě příběh o tom, tečka.
Myslím si, že věci jsou totiž daleko složitější. Když se řekne sexuální predátor, tak si někdo možná představí někoho, kdo tam mrousí po chodbách a někam zatahuje holky násilím. Ale ve sboru je dynamika, kdy se všichni chtějí zavděčit sbormistrovi, on je pro ně legenda.
Mluvil jsem o tom s několika tehdejšími členkami toho sboru, jak si to zpětně pamatují. A ony potvrzují, že on byl někdo, koho hluboce obdivovaly.
Není v tomto jaksi cena toho snímku, že může posloužit jako varování před tím, co se odehrávalo? Nebo se dodnes bohužel může odehrávat na podobných místech.
Fridrichová: Jakub mimoděk předvedl přesně problém toho filmu, protože realitu líčí jinak, než jak ji zaznamenaly orgány činné v trestním řízení.
Případ zkoumala policie a odvedla velmi dobrou práci. Kdo případ zná nebo se zabýval důkazy a dokumenty, které shromáždila policie a poté i soudy, tak chování sbormistra Kulínského souboru bylo trošku jiné, než jak ho vypráví Jakub.
To vadilo na snímku mně, když jsem ho viděla. Protože zatímco ve snímku byly prezentovány dívky, které jsou dospívající, malují se, už se trošku opíjí, pokukují po sbormistrovi, tak policie shromáždila v letech 1984 až 2004 celkem 49 svědectví, tedy na ploše 20 let.
V nich zaznamenala, teď si dovolím vlastní interpretaci, sériové chování psychicky nemocného člověka. A já se omlouvám, že to říkám tak natvrdo, ale je to právě kvůli tomu filmu.
Poslechněte si celou debatu.
Jak moc se tvůrci skutečně inspirovali případem Bohumila Kulínského? A šlo příběh sboru Bambini di Praga zpracovat lépe? Moderuje Lukáš Matoška.