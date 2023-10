Scala běží o život. Univerzitní kino slaví 10 let obnovení provozu, i když hraje v kavárně

Měla to být velká oslava, pro fanoušky Univerzitního kina Scala v Brně to ale bude spíš hořkosladké setkání. Kino si v pátek odpoledne připomene 10. „nedožité narozeniny“ obnoveného provozu. Kvůli špatnému stavu městského domu, ve kterém Scala sídlí, totiž přišla o svůj sál. Stejně jako Divadlo Bolka Polívky, jehož sál stojí hned nad tím podzemním, kde promítalo kino. Brno 12:46 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kino Scala v Brně | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

„Je to celé bizarní, protože Scala otevřela 14. října 2013 a my v pátek 13. října budeme slavit nedožité desáté narozeniny. Nebo slavit… Vlastně ani není co slavit,“ říká šéf kina Radek Pernica v potemnělém foyeru budovy na Moravském náměstí v centru Brna, kde kino sídlí.

Do sálu s balkonem a skoro pěti sty sedačkami, nad kterým stojí taky sál Divadla Bolka Polívky, nesmí. Hrozí tam neštěstí a zcela zavřeno je od léta.

„Ten prostor byl víceméně vybydlený, takže když jsme sem přicházeli, tak jsme tu nacházeli zaprášené sedačky a zbytky zašlé slávy kina,“ vypráví Pernica a nemyslí tím současný stav. Popisuje, jak před deseti lety kino společně s kolegy z Masarykovy univerzity přebíral od města Brna, které si s provozem nevědělo rady a chtělo ho zavřít.

Od té doby společně vytvořili jedno z nejnavštěvovanějších a kritiky oceňovaných jednosálových kin v Česku v prostorech, které si univerzita od města pronajímá. Teď se ale filmy promítají v malé kavárně.

„Má nízký strop, maximálně padesát míst, není tam klasická digitální kinová projekce, takže je to úplně nesrovnatelné, je to řešení z nouze,“ dodává šéf kina.

Vzdávat se ale nechce a říká, že je nutné o stavu budovy, kterou město nestihlo včas opravit, mluvit dál, aby se na ni nezapomnělo. Ve Scale ale už trochu otočili myšlení a přemýšlí, co dělat s volnými metry čtverečními ve dvou podzemních patrech, do kterých statici vstup nezakázali.

Uvažují třeba nad tím, jestli by mohli hrát ve spodní části foyer, zjednodušeně řečeno na schodech. Bylo by to příznačné, Scala je má totiž ve svém logu.

„Hledáme cestu, jak to tu využít, ale není to vůbec jednoduché. Je tam celá řada věcí k řešení, hlavně na straně protipožární bezpečnosti,“ nastiňuje možnou budoucnost Scaly Pernica.

Program Univerzitního kina Scala (říjen 2023) | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Není se kam přestěhovat

V náhradní prostory, které město slíbilo hledat, už příliš nedoufá. Žádnou adekvátní nabídku zatím nedostali. Radnice se zatím postarala o přesun Polívkova divadla do starého kinosálu Břetislava Bakaly v Bílém domě. Úpravy prostor budou stát deset milionů korun.

„Jakýkoliv subjekt, který by měl v sále Břetislava Bakaly působit, by vyžadoval také úpravy. Takže není to tak, že pokud by se tam mělo přesunovat kino Scala, že by nedošlo k vynaloženým nákladům. Takže z tohoto pohledu je to účelně vynaložené. Chceme, aby byl sál využíván k určitému účelu a z toho důvodu je potřeba jej opravit,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková (ODS), proč do Bílého domu nechtějí přestěhovat kino.

A odmítá také dlouhodobě tvrzení opozice, že Divadlo Bolka Polívky dostává zvláštní přístup od města proto, že herec a principál divadla vystupoval v předvolební kampani ODS.

Divadlo teď hraje provizorně v Dělnickém domě v Židenicích, svou jubilejní třicátou „nejistou sezonu“ by mohli odehrát i v ostravském divadle Mír, protože Bakalův sál v Brně bude nachystaný na jaře a Dělnický dům mezitím v zimě potřebuje využít prostory i pro své akce.

Scala mívala také více využití. Nešlo jen o promítání filmů, ale také o konference, výuku a jiné kulturní události. Brno Masarykově univerzitě nabídlo pro výukové účely třeba částečně využít městské kino Art v době, kdy se nehraje.

„Jde o dobu, kdy Kino Art není obvykle využíváno. Tuto nabídku jsme předložili předmětným fakultám a požádali je o vyjádření k této nabídce,“ potvrdil mluvčí univerzity Radim Sajbot. Domluva by mohla klapnout zřejmě na příští semestr.

Zároveň s tím primátorka Vaňková připomněla, že škole nabízí i prostory Bohémy, což je bývalá restaurace a později očkovací centrum proti covidu-19 pod Janáčkovým divadlem. Zástupci univerzity si chtějí místo prohlédnout. Kino by tam ale hrát nemohlo.

Ve Scale se v uplynulých letech konaly i projekce festivalu Serial Killer | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Prodej za kačku

Poslední nabídkou je možnost odkupu poškozených budov za jednu korunu. Vedení Brna se chce domu vzdát ve prospěch univerzity. Jenomže ta nechce kupovat zajíce v pytli.

„Alfou a omegou v této záležitosti zde budou pravděpodobně výsledky statických průzkumů budovy, které budou naprosto zásadní pro předpokládanou cenu nutné budoucí rekonstrukce. Očekáváme, že tato data bychom mohli mít pohromadě někdy v polovině roku 2024,“ vysvětlil Sajbot a naznačil tak, že o osudu kina Scala se rozhodne zřejmě za rok.

Minulost i budoucnost kina připomenou lidé ze Scaly v pátek 13. října od 17 hodin na Moravském náměstí. Na happeningu vystoupí lidé s kinem spjatí, ukážou fotky z historie i současnosti a zároveň promítnou film Lola běží o život.

„V tom filmu se řeší několik variant, jak se z jednoho bodu dostat do cíle. A my jsme v podstatě ve stejné situaci. Máme nějaké východisko a řešíme několik variant, jak se dostat k nějakému cíli. A to je pro nás provozovat kulturní bod na brněnské mapě tak velkého formátu, jako byla Scala. Protože Brno to z našeho pohledu prostě potřebuje,“ věří Pernica.