Dealer, psychologický horor a Emigranti. Festival SCANDI uvede to nejlepší ze severského filmu

Druhý Avatar se stal 16. filmem v historii, který v Česku navštívil milion diváků. Dál útočí na rekordy

Po víkendovém součtu v Česku Avatar: The Way of Water celkem utržil více než 218 milionů korun. Taková čísla ho v historických tabulkách podle tržeb řadí dokonce již na druhé místo.