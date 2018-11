Holčička v červeném kabátu jako symbol Schindlerova seznamu. Premiéru měl film před 25 lety

Byl to seznam více než tisícovky jmen polských židů, kterým šlo za druhé světové války o život. Zachránil je rodák z Pardubického kraje a německý obchodník Oskar Schindler. Jeho příběh znají lidé po celém světě a to hlavně díky režiséru Stevenu Spielbergovi. Jeho film Schindlerův seznam měl premiéru před čtvrt stoletím. Audio Praha 10:40 30. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Krakov, rok 1939. Svitavský rodák Oskar Schindler přijíždí do Polska, aby na okraji nově vzniklého ghetta vytvořil továrnu na smaltované nádobí. Zaměstnává v ní Židy, které se mu podaří zachránit před smrtí ve vyhlazovacích táborech. S výběrem lidí mu pomáhá bývalý účetní židovského původu Isaac Stern.

Poslechněte si celou reportáž o Schindlerově seznamu, kterou natáčel Jiří Štefl

Skutečný příběh se odehrává kromě Krakowa z velké části i na území tehdejšího protektorátu. Budovy továrny u Svitav ale nebyly v dobrém stavu. Režisér Steven Spielberg proto našel vhodnější lokace na natáčení v Polsku.

Celkem sedm oscarů

Ve filmu Schindlerův seznam si zahrála i tehdy tříletá Oliwia Dabrowska. Žádný z diváků ji nemohl přehlédnout. I přes to, že byl film natočený černobíle, její červený kabát nechali tvůrci barevný. Podle režiséra Spielberga to bylo kvůli tomu, že všichni o holokaustu věděli – byla to rudá barva ve vědomí každého, nikdo s tím ale nic neudělal.

Tříhodinový film Schindlerův seznam doprovází hudba známého hudebního skladatele Johna Williamese, který za ní získal sošku Oscara. Jeden z nejdražších snímků roku 1993 má na svém kontě celkem sedm oscarů a to i za nejlepší film.

Pro Stevena Spielberga to v roce 1993 nebyl jediný oscarový snímek. Ve stejném roce natočil i Jurský park.