‚Když už Lavi ožije, tak ať je to s plnou parádou.‘ Oblíbený online seriál Vyšehrad se natáčí jako film

Hlavní roli průšviháře Julia Laviho Lavického ve filmu opět ztvární herec Jakub Štáfek, který se pro film postavil i za kameru jako režisér spolu s Martinem Koppem. Novináře o tom za tvůrce filmu informovala Jana Šafářová.

„Lavi je pořád stejný dement, ale snaží se být lepší na té fotbalové úrovni. A to se mu daří,“ prozradil herec, který je zároveň i jedním z producentů filmu. Dalšími jsou Ctibor Pouba a Jan Kallista. „Vyšehrad je fenomén a pro všechny tvůrce je to totální srdcová záležitost. A protože všichni trochu dorostli, jsou moudřejší a dospělejší, tak jsme si řekli, že by Vyšehradu slušelo filmové plátno. Velikostně je pro Laviho tak akorát. Chtěli bychom tuhle velkolepou podívanou ukázat lidem hlavně v kině. Když už Lavi znovu ožije, tak ať je to s plnou parádou. Tvoříme ryzí zábavu a diváci se mají na co těšit,“ uvedl Pouba.

Štáfek slibuje, že ve filmu se zachová všechno, co si diváci v seriálu oblíbili. „Vyprávíme ale více filmový příběh, mapujeme Laviho snahu dostat se dál a výš a zároveň nahlížíme hlouběji i do jeho rodinného života, ve kterém se objeví například i dítě,“ dodal Pouba. Film podle něj nebude rozhodně jen o fotbalu.

Agenta Laviho Jardu znovu hraje Jakub Prachař, zůstávají i Ondřej Pavelka jako předseda a Jiří Ployhar jako trenér FK Slavoj Vyšehrad. V dalších rolích se představí například Ivana Chýlková, David Prachař, Jaroslav Plesl, David Novotný či Jiří Dvořák. Ve filmu se objeví i známí sportovci, nejen fotbalisté, ale i hokejisté nebo basketbalisté. „Motivuje je také téma sportovního fair play, které se celým filmem prolíná,“ uvádí producent.