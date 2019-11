Adopce z pekel. Projekcí litevského snímku Byl tady Saša začal v Praze Severský filmový podzim

Desátý ročník přehlídky filmů ze Skandinávie a Pobaltí zahájila v pražském kině Lucerna dvojice litevských filmařů se snímkem Byl tady Saša. Festival Severský filmový podzim letos nabídne výběr současné kinematografie z Norska, Švédska, Islandu nebo třeba i Grónska. Praha 7:18 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Snímek o manželském páru, který chce adoptovat holčičku, ale místo toho dostane na zkoušku vzdorovitého 12letého chlapce, přijel představit režisér Ernestas Jankauskas a představitelka hlavní role Gabija Siurbytė.

Herečka má podle svých slov největší radost z toho, že film nutí lidi přemýšlet. „Největší odměnou jsou pro mě debaty o adopci, které v Litvě a na festivalech film vyvolal. To je to, co jsme chtěli a dostali jsme víc, než jsme si mysleli,“ vysvětluje Siurbytė pro Radiožurnál.

I přes neobvyklý konec si film vysloužil potlesk diváků. Radost z toho, že se jím otevírá festival, má i ředitelka celé akce Lenka Bazinková: „Jsem hodně ráda za tři litevské filmy. Litevskou kinematografii sleduji už déle, ale v posledních letech mi začala připadat zajímavá, divácky přitažlivá.“

Kromě dramat nebo dokumentů ale festival nabízí i odlehčenější snímky. Třeba hned druhým promítaným byla dánská komedie Falešně. „Je to černá komedie o bohatém podnikateli, kterého uvězní, protože spáchal podvod. Ve vězení se přidá k tamnímu pěveckému sboru,“ vysvětluje režisérka filmu Frederikke Aspöcková.

„Protože muži jako on jsou zvyklí vždy být na vrcholu sociálního žebříčku, rozhodne se, že nebude jen zpívat, ale také sbor řídit. Takže je to nezvyklý příběh boje o moc v prostředí pěveckého sboru.“

Kromě Prahy mohou diváci vidět snímky Severského filmového podzimu i v 18 dalších městech. V některých kinech budou k vidění až do Vánoc.