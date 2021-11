Šikana a složitosti dospívání. Severský filmový podzim zahájil film o vytěsněném dětství

Desítka filmů ze skandinávských a baltských zemí, promítána v patnácti českých městech. Těmito čísly se dá shrnout Severský filmový podzim, který představuje snímky ze Skandinávie a Pobaltí. Podle ředitelky festivalu Lenky Bazinkové mají letošní filmy jedno společné téma - dospívání. Praha 10:50 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z filmu Jak jsem se stal komikem | Zdroj: Svensk Filmdatabas

Program nabízí převážně filmy ze školy a o dospívajících, vysvětluje Bazinková, ředitelka Severského filmového klubu, který festival pořádá. Pro slavnostní zahájení v pražském kině Lucerna vybrala švédský film Jak jsem se stal komikem.

Snímek režisérky Rojdy Sekersöz popisuje příběh stand-up komika, kterému několik fotek a náhodné setkání přinesou vzpomínky na události a činy z dětství, které se celý život snažil ignorovat.

Ve filmu s občas až divadelním pojetím se v roli komika Juha střídá Johan Rheborg, který hraje umělce v jeho 50 letech, a Loke Hellberg, který ztvárnil jeho mladé já.

„Jsem docela dojatá. Ze začátku se to zdálo jako veselý film, ale vlastně to bylo docela smutné. Bylo to moc hezké, dojemné,“ popsala hned po projekci divačka Petra pro Radiožurnál. Podobně to viděl i další divák Jakub: „Musím říct, že ten film byl velmi silný zážitek.“

Diváci dorazili do kin i navzdory koronaviru, se kterým Severský filmový podzim už nějakou dobu bojuje. Loňský ročník kvůli pandemii zrušili a letos je covid-19 jednou z příčin, proč na festival nedorazili zahraniční hosté.

Hlavní akce festivalu trvají do úterý. Filmy se ale budou promítat dále až do první poloviny prosince. Kromě Prahy se bude promítat například ve Veselí nad Moravou nebo v Liberci.

Festival kromě hraných filmů nabízí i několik severských dokumentů, filmy jsou doprovázené titulky speciálně upravenými pro neslyšící.