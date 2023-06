Severus Snape mluvil jako by nic, ale ve studiu jsem drtil golfový míček, vzpomíná dabér Procházka

Na pultech je kniha britského herce Alana Rickmana, kterému propůjčil hlas Aleš Procházka. „Pan režisér mi psal, že profesor Snape mluví, jako by o nic nešlo, a přitom chtěl rozdrtit v ruce golfový míček. Tomu my herci říkáme zlatá připomínka, to se vám okamžitě rozsvítí,“ těší dodnes Procházku. Jinak se ale ve studiu dabér nesmí hýbat. A je tam sám, dřív se ale dabovalo ve skupině, srovnává Procházka v pořadu Blízká setkání na Dvojce. Praha 11:02 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dabing je služba originálu. Proto je u mě na posledním místě,“ přiznává Aleš Procházka | Foto: Elena Horálková

Když mu z Londýna přišly instrukce k dabingu profesora Severuse Snapea, kterého hrál v sérii filmů o kouzelnickém učni právě Alan Rickman, z dvaceti připomínek mu radost udělala jedna

„Pan režisér mi psal, že profesor Snape mluví, jako by o nic nešlo, a přitom chtěl rozdrtit v ruce golfový míček. Tomu my herci říkáme zlatá připomínka, to se vám okamžitě rozsvítí,“ těší dodnes Procházku.

„A když jsem pak přišel na první natáčecí den, měl jsem na pultíku text a golfový míček. Přiznám se, že během prvního dílu jsem ho doopravdy drtil v ruce a mám ho dodnes schovaný,“ vzpomíná.

Víc pomůcek si ale dabér ve studiu dovolit nemůže. „Mikrofony jsou tak citlivé, že chytí každý pohyb, každé zašustění košile. Takže i když mám vypjaté scény a musím křičet, nejradši bych u toho skákal a měl zaťaté pěsti, tak musím být v klidu a ještě mít hlavu nasměrovanou přesně do osy mikrofonu,“ popisuje a dodává:

„Je to opravdu jenom o výrazu.“

Služba originálu

Ačkoliv Aleš Procházka je vynikajícím dabérem, přesto je to pro něj neoblíbená disciplína. „Je nejméně svobodný. Aby byl dabing dobrý, tak se musíte absolutně přizpůsobit výrazu herce, jeho tempu, rytmu, rychlosti a výrazu. A navíc se ještě musíte přesně vejít do repliky,“ vysvětluje.

„Dabing je služba originálu. Proto je u mě na posledním místě,“ přiznává.

Stejný herec ale může mít pro každou roli, kterou hraje a kterou je potřeba dabovat, jiný výraz. Toho si Procházka všiml třeba u filmu Láska nebeská, kde opět daboval Alana Rickmana.

„Je to o vnitřním životě postavy. Takže i když dabuju, tak nemusím myslet na to, jestli mám mluvit o něco výš, nebo o něco níž, když se mi podaří vystihnout vnitřní svět té postavy,“ říká.

Dabérův hlas schvalují v zahraničí agenti konkrétních herců. „Ale pak už ho prostě mám,“ glosuje Procházka.

Tlak na rychlost a výkon zasáhl i svět dabingu. „Na všechno byl dřív čas a všichni partneři se mnou byli ve studiu. Teď jste ve studiu sám, kratší repliky se nezkoušejí, a pak ten dabing často dopadá tak, jak dopadá,“ uzavírá Procházka.

