Infantilní barvy mají kontrastovat s příběhem, říkají tvůrci animáku SH_T HAPPENS, který míří na Oscary

Někdy se prostě nedaří. Třeba když jste správce domu plného sobeckých lidí, mezi kterými nechybí vaše sexuálně neuspokojená manželka nebo ovdovělý soused utápějící žal v alkoholu. Všechno se pak může sejít v jednu velkou tragédii – přesně jako v krátkém snímku SH_T HAPPENS, který se zkusí probojovat na Oscary. Animátoři Michaela Mihályi a David Štumpf v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz mimo jiné prozradili, proč na konci filmu děkují bibli. Rozhovor Praha 9:32 13. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze snímku SH_T HAPPENS | Zdroj: BFILM

SH_T HAPPENS měl premiéru loni na festivalu v Benátkách. V následujících měsících jsme pak slyšeli jsme o řadě jeho úspěchů na dalších zahraničních přehlídkách. Proč se na Ceny Akademie a francouzské Césary nominuje až nyní?

David Štumpf (DŠ): Loni jsme ‚premiérovali‘ dost pozdě. V záři jsme měli premiéru v Benátkách, v druhé polovině roku pak dělali další festivalová kolečka, ale už to bylo během konce sezony. Protože jsme loni měli pozdější start, je podle mě celkem logické, že jsme řadu větších festivalů stihli až letos. To je podle mě hlavní faktor, proč se to děje až nyní.

Michaela Mihályi studuje animaci na FAMU. Vedle toho pracuje jako animátorka na volné noze a ilustrátorka. David Štumpf ukončil studium na VŠMU v Bratislavě filmem Kovbojsko, který uvedly například festivaly v Annecy, Stuttgartu nebo v Hirošimě. Oba pocházejí ze Slovenska.

V jednom ze zahraničních rozhovorů jste zmínili, že jste Benátky nebrali jako reálnou možnost, kde by se váš film mohl promítat.

Michaela Mihályi (MM): Když jsme sledovali áčkové festivaly, které nějak standardně selektují animované filmy, tak mezi nimi Benátky moc nebyly. Poslední roky tam, mám pocit, vždycky byl možná jeden v bloku krátkých filmů. Vlastně jsme nepředpokládali, že by to mohlo vyjít.

Kde se vzal příběh domovníka, jeho sexuálně frustrované manželky a jelena v depresi?

MM: V bibli. (směje se) Ale ne. Vývoj a proces psaní byl hrozně dlouhý. Dost se to měnilo, od původního nápadu frustrace ze života v bytovkách a té hlavní postavy jsme se dostali k tomu, že to bude adaptace Noemovy archy. Přitom jsme se tu látku snažili posunout absurdním směrem. Dodali jsme tam nové postavy a trochu si s tím pohráli. Přirozeně se to pak dostalo k tomu, že je to o tom, co jste zmínila.

Nebylo by fér prozrazovat, co všechno se ve filmu odehraje, ale rozhodně jde říct, že se to v animaci zase tak často nevidí – a ne všechno je vhodné pro děti. Vnímali jste to, když jste na snímku pracovali? Zvažovali jste, jak daleko chcete zajít?

MM: Se SH_T HAPPENS jsme začali ještě na VŠMU v Bratislavě, potom jsme se oba přesunuli na FAMU. Na jedné i druhé škole jsme ale film konzultovali s lidmi, kteří nás nesmírně podporovali. Myslím, že nám i pomohli nasměrovat ho správně. Měli jsme tam naplánovaných možná ještě absurdnější věcí.

Ze snímku SH_T HAPPENS | Zdroj: BFILM

Směřovali nás někam, kde by byl příběh únosnější, ale přitom v něm zůstalo, co jsme se jím snažili říct a co máme ve filmech rádi, a zároveň, aby to bylo pro větší publikum než jsme jen my dva.

DŠ: Většina našich inspiračních zdrojů byly hrané filmy nebo seriály. Tak to aspoň vnímám. Ze začátku jsme se dost soustředili na scénář a moc neřešili médium animace. Podle mě se to ve výsledku odrazilo. Nebylo to tak, že jsme se snažili naplno využít animace, ale spíš jsme na to šli naopak. Hodně dlouho jsme psali příběh a postavy, a teprve na konci jsme začali přemýšlet o animaci.

Jak vypadala vaše práce s barvami a vůbec stylem té animace? Právě ty totiž zdůrazňují divácké recenze asi nejvíce. Opakuje se v nich také to, že snímek připomíná animovaný seriál Bojack Horseman, nejspíš i kvůli svým těžkým tématům a antropomorfizaci zvířat. Inspirovali jste se v něm nějak?

MM: Bojacka máme oba rádi – a vlastně i tu antropomorfizaci postav. Z nějakého důvodu nám vždycky přišlo sympatické hledat charaktery ve zvířatech.

Vizuální styl jsme hledali dlouho. Nakonec je ta barevnost daná tím, že jsme se rozhodli film zpracovávat na risografu, což je taková mašinka, respektive tiskárna, která je podobná principu sítotisku. Má zářivé, skvělé barvy. Vlastně všechna pozadí, která máme ve filmu, jsme tiskli na risu. Animace je potom dělaná digitálně. David ji postprodukoval tak, aby to vypadalo jako risotisk. Výtvarnou stránku jsme se snažili držet v kontrastu s obsahem. Chtěli jsme, aby to bylo zářivé, barevné, místy trošku infantilní, a tím pádem to stálo v jakémsi protipólu k obsahu.

Congratulations to Best Short Film winner 'Sh_t Happens' by Michaela Mihalyi & David Štumpf! pic.twitter.com/8W9xspbFzQ — CardiffAnimationFest (@CardiffAnimFest) November 1, 2020

DŠ: Risograf byl už asi pátý vizuální koncept, co jsme zkoušeli. Ještě dost dlouho potom, co jsme se pro něj rozhodli, jsme nevěděli, jak to udělat. Tehdy jsme nenašli žádný inspirační zdroj, nikoho, kdo by to tak udělal. Nakonec jsme to ale udělali přesně tak, jak funguje risograf. Jenom jsme to samé udělali digitálně.

Nakonec bylo nejefektivnějším a nejlepším způsobem napodobit analogový tisk v digitále. Používali jsme naskenované reálné textury z risografu a ty potom spojovali v digitální animaci. Vycházeli jsme z toho, jak bychom to měli udělat, pokud bychom chtěli každý obraz zvlášť vytisknout.

Jak skončil snímek dvou slovenských tvůrců jako český? A není vám to trochu líto?

DŠ: Ve skutečně je to česko-slovensko-francouzský projekt. Slovensko tam má zastoupení, jelikož my dva i producent jsme Slováci. Dostali jsme na něj také slovenské peníze, i když méně než těch českých. Majoritně je to český film.

SH_T HAPPENS měl světovou premiéru na festivalu v Benátkách v roce 2019 a byl uveden i na prestižním festivalu Sundance v USA. Od své premiéry objel více než 100 festivalů a získal 14 ocenění. Čeští diváci mohli snímek vidět v kinech v rámci pásma FAMU v kině 01 nebo si ho mohou pustit na VOD platformě Dafilms.cz.

Je to ale hlavně proto, že jsme oba bývalí studenti FAMU a tohle byl školní film, můj magisterský projekt. Takže je logické, že to musel být český film. Ale jsem s tím spokojený. Nějak drasticky to nerozděluju na Česko a Slovensko. Přijde mi to fajn. Je to prostě česko-slovenský film, a tak to má být.

Snímek se jmenuje SH_T HAPPENS ve všech jazycích kromě francouzštiny, ve které má poměrně doslovný název Le gardien, sa femme et le cerf (Domovník, jeho žena a jelen). Proč k tomu došlo?

MM: To jsme řešili dlouho. Nechtěli jsme název překládat, protože si myslíme, že je to mezinárodně srozumitelná fráze. Úplně nevím, odkud přesně to šlo, ale ve Francii trvali na tom, aby byl název ve francouzštině. Žádnou vhodnou francouzskou frázi, která by „shit happens“ zosobňovala, jsme ale nenašli. Nakonec jsme se tedy po společné dohodě rozhodli jít cestou toho, že francouzský název bude odkazovat na názvy trojice kapitol, které tvoří strukturu filmu.

Nominace do nejlepší desítky v kategorii nejlepší krátkometrážní animovaný film na Cenách Akademie budou vyhlášeny v únoru 2021. Vítězové Oscarů budou známi 25. dubna. Letos se české loutkové animaci Dcera podařilo dostat až do finálních nominací. Předávání cen César proběhne v únoru.