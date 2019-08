Slavonice Fest se rozšířil i do malé rakouské vesnice. Diváckou cenu získal norský film

Filmový a hudební festival se z jihočeských Slavonic letos poprvé rozšířil i do Rakouska. Malá vesnice Fratres, která leží těsně za hranicemi, byla novým místem letošního Slavonice Festu. Diváckou cenu získal norský snímek Boj sněžného pluhu s mafií. Na festival se vypravil Český rozhlas České Budějovice. Slavonice 21:00 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavonice Fest se rozrostl do rakouské vesnice Fratres, kde je stodola upravená na místo setkávání českých a rakouských umělců | Foto: Miroslav Duschek

Statek nazvaný Kulturbrücke Fratres, tedy Kulturní most, je už 25 let místem setkávání českých a rakouských umělců. Teď se v jeho stodole promítají filmy a vystavují tu čeští umělci.

Opuštěný statek proměnil bývalý novinář a cestovatel s hraběcím titul Peter Coreth. „Kulturbrücke Fratres jsme založili s přáteli v roce 1995. Myšlenkou bylo vytvořit platformu pro kulturní výměnu umělců a lidí, kteří přemýšlejí o budoucnosti Česka a Rakouska,“ říká.

Podobný prostor, kam by se dal Slavonice Fest rozšířit, hledal už několik let ředitel festivalu, filmový režisér a producent Ondřej Trojan. „My se známe už hrozně dlouho a já to tady mám rád, je to krásný magický prostor. Pořád jsme přemýšleli, jak propojit Fratres se Slavonicemi,“ komentuje.

Loni už organizátoři festivalu uspořádali ve Fratres malou vernisáž, aby navázali spojení s příhraničním místem, kam se dá dojet ze Slavonic na kole po cyklostezce zhruba za deset minut. „Jezdí sem i náš festivalový autobus a letos jsme to rozšířili, že tady máme velkou vernisáž a máme tady postavený i kinosál. Promítáme denně dva filmy, chceme vyzkoušet, jak se bude divákům líbit jezdit na filmy do zdejší stodoly,“ dodává Ondřej Trojan.

Možnost vystavit v Rakousku své obrazy dostala mladá malířka Dana Sahánková. Návštěvníci obdivují její kresby divokých zvířat. „Prezentuji tu výběr z prací, které jsem vytvořila za posledních sedm let. Jsou to velkoformátové perokresby na plátně, místy kombinované s kresbou uhlem,“ popisuje.

Výstava děl Dany Sahánkové zůstane ve Fratres i po skončení festivalu.