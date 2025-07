Slzy a skandování ‚Svobodná Palestina‘. Ve Varech měl evropskou premiéru film Vše, co z tebe zbylo

Na festivalu v Karlových Varech měl evropskou premiéru snímek s názvem Vše, co z tebe zbylo. Řadu diváků rozplakal a některé přinutil skandovat heslo „Svobodná Palestina“. Vypráví o rodině, jejíhož syna smrtelně postřelili izraelští vojáci a rodiče se rozhodli jeho srdce darovat nemocnému. V tomto případě bylo příjemcem izraelské dítě. Karlovy Vary 10:30 7. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Delegace k filmu Vše, co z tebe zbylo | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Přestože palestinská režisérka a herečka s americkým pasem Cherien Dabisová říká, že chtěla natočit rodinný snímek o lásce, kvůli probíhajícímu konfliktu na Blízkém východě jde zároveň o hodně kritický film.

Před promítáním nastoupila před plátno delegace v čele s režisérkou Cherien Dabisová, podle které je vůbec zázrak, že se v současné politické situaci s filmem do Karlových Varů dostala.

„Je to film, který přežil okupaci, válku a exil jako řada Palestinců. Ten film vznikl z mé potřeby vypovědět pravdu tak, jak ji cítím,“ popsala.

A jak film vnímali diváci? „Vidím v tom určitou paralelu, že v každém konfliktu to nejvíc odnesou lidi, kteří jsou naprosto nevinní a nemůžou za to. Tak můžeme koukat do naší historie, třeba na odsun Němců,“ popisuje jeden z nich.

„Já jsem to probrečela, já jsem citlivá na tyhle témata, ale byla jsem vděčná, že jsme tady vůbec mohli sedět,“ popisuje mladá žena, kolem které zrovna prochází režisérka filmu. „Obdivuhodná žena,“ říká o ní divačka.

Cherien Dabisová byla z diváků filmu velmi nadšená a ochotně jim vysvětlila, že film připravovala na okupovaném Západním břehu Jordánu přesně 7. října, v den útoků Hamásu na Izrael. Ovšem podařilo se jí odjet do Jordánska, kde také později film natočila.

Režisérka má nejen americký, ale i jordánský pas. Rodiče jsou uprchlíci z Palestiny a ona sama se považuje za Palestinku, nikoliv však za uprchlíka.