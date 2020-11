Slavná Sophia Lorenová natočila po letech nový film. Snímek, který režíroval její syn, uvede Netflix

Italská herečka Sophia Lorenová, která v září oslavila šestaosmdesáté narozeniny, natočila po deseti letech opět celovečerní film. Sociální drama La vita davanti a sé (Život před sebou), které režíroval její syn Edoardo Ponti, má v pátek premiéru na platformě Netflix. Vypráví příběh stárnoucí ženy a opuštěného senegalského chlapce a nastiňuje i témata soužití různých kultur. Video Řím 11:43 13. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„S mámou mohu opakovat stejnou scénu desetkrát, dvanáctkrát, patnáctkrát a ona mi nikdy neřekne: ‚Edoardo, to stačí, už nemůžu.‘ Nikdy to nevzdává, chce všechno zahrát co nejlépe. Kdyby jí bylo třicet, tak to chápu, ale v 86 letech,“ ocenil Lorenovou jeden ze dvou synů, které má herečka s filmovým producentem Carlem Pontim.

V novém filmu Lorenová hraje ženu, která přežila holokaust, živila se jako prostitutka a nyní se stará o děti bez domova. Námětem byla Pontimu stejnojmenná kniha Romaina Garyho, v jejímž prvním filmovém zpracování z roku 1977 nazvaném Madame Rosa vytvořila hlavní postavu Simone Signoretová.

Na rozdíl od původní předlohy se děj Pontiho filmu neodehrává v Paříži, ale v jihoitalském městě Bari. „Pro ni bylo důležité, že se tam potkala se svým jazykem (neapolštinou),“ uvedl Ponti ke třetímu snímku, který natočil jako režisér se svou matkou.

„Chtěl jsem také, aby Ibrahim poznal Sophii jako ‚mámu ‘, jak dělá snídani a dívá se s ním večer na televizi,“ popsal natáčení s třináctiletým nováčkem před kamerou Ibrahimem Gueyem.

Sophia Lorenová ztvárnila za svou kariéru na devět desítek rolí, z nichž některé patří do zlatého fondu evropské kinematografie. Jedna z nejkrásnějších evropských hereček dokázala vystihnout stejně dobře postavy tragické jako komické. Získala řadu cen, včetně dvou Oscarů - za snímek Horalka (1962) a za celoživotní dílo (1991).

Nezapomenutelnou dvojici vytvořila s Marcellem Mastroiannim, například v komediích Včera, dnes a zítra a Manželství po italsku, v dramatech Slunečnice a Zvláštní den nebo v groteskním podobenství ze světa módy Pret-a-Porter.

Italská herečka Sophia Lorenová v dramatu La vita davanti a sé (Život před sebou) z dílny Netflixu | Foto: Regine De Lazzaris/Netflix | Zdroj: Profimedia