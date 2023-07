ONLINE: Jiří Mádl jako režisér? Byla jsem nadšená, hodnotí Marika Šoposká natáčení filmu Vlny

Do Karlových Varů přijela Marika Šoposká představit společně s Miroslavem Krobotem nový seriál OKTOPUS. Objeví se i ve filmu Dvě slova jako klíč. „Je to volné pokračování filmu Úsměvy smutných můžu, kde jsem hrála manželku hlavního hrdiny, Davida Švehlíka. Přidávají se další mužské postavy, pro rodinu tam není prostor, film je o něčem jiném,“ říká. Za sebou má i roli ve snímku Jiřího Mádla Vlny o událostech roku 1968 v Československém rozhlase. Karlovy Vary 17:56 7. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Snímek se zabývá situací a děním v mezinárodní redakci Československého rozhlasu...

Redakce mezinárodního života.

Umíte to lépe než já...

Já tam totiž hraju sekretářku téhle redakce, která pořád zvedá telefony a pořád říká: Redakce mezinárodního života. Takže já bych to řekla i o půlnoci. (směje se)

Co postupně jste zjistila o situaci v rozhlase v osmašedesátém? Jste mladá dáma, 89. ročník...

Zjistila jsem, že v rozhlasu to bylo docela zásadní. Člověk si ze školy pamatuje to obsazení, ale že vlezli až do rozhlasu, kde redaktoři do té doby byli, vysílali, stáli...

...a snažili se je zmást...

Přesně tak, protože vysílali z různých míst po Praze, kam se rozjeli. To jsem nevěděla. Musím říct, že ti lidi toho hodně zvládli, byli hodně pevní.

Jaký je Jiří Mádl režisér?

Točila jsem s Jirkou asi dvakrát jako s hercem a vždycky se mi s ním hrálo skvěle. Jako režisér je neméně bezvadný. Je to strašný perfekcionista, je hrozně přesný, a tím, že je herec, umí herce dobře na place vést a říct mu dobré připomínky. Byla jsem z něj úplně nadšená.

Čím jsou pro vás, pro vaši práci sociální sítě?

Pro moji práci asi vůbec ničím. Nejsem ten typ influencera, který by se živil sociálními sítěmi nebo byl na tom závislý. Nemám na to talent ani čas to vypiplávat. Je to pro mě kanál, kam mi můžou lidi psát nebo kam dávám věci, o kterých chci, aby se víc vědělo. Ale to je tak všechno.

Víte, jak to dneska je, když si redaktor připravuje rozhovor s někým, tak mu napřed projede sociální sítě. Pokud ten člověk nemá sociální sítě, tak je to Ivan Trojan. Když jsem se díval na váš Instagram, myslel jsem, že ho taky používáte k propagaci vaší práce, ale zase jsem zjistil, že to tak asi úplně není. Jak tam máte fotku se skleničkou v žluté košili ve vašem skleníku... Váš vztah k okurkám mě neuvěřitelně zaujal...

Víte, co je výborné? Když jsem byla ve StarDance, i Marek Eben vytáhl kapitolu „skleník“. Já vždycky, když přijedu večer z divadla v létě, tak mě hrozně uklidňuje se tam zavřít, zalít to, mít tam tu chvilku s rostlinami, které nemluví... Skleník je téma, které všechny přitahuje, to bych do něj neřekla. (směje se)

Točíte teď něco nebo budete?

Teď jsem dotočila seriál OKTOPUS. Je to detektivní seriál České televize, kde hraju vyšetřovatelku společně s Mirkem Krobotem a Kryštofem Hádkem. Točili jsme to tři čtvrtě roku. A vracím se zpátky do Ordinace v růžové zahradě na nějaký čas. Potom budeme pravděpodobně točit další řadu kriminálky OKTOPUS.

Jak Marika Šoposká vzpomíná na svou účast ve StarDance? Proč byla ráda, když ze soutěže odešla po pátém kole? Které filmy na karlovarském festivalu viděla a jak by je ohodnotila? Poslechněte si celý rozhovor výše.