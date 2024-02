Spolutvůrce Staříků režíruje nový film. Provazníkův Sbormistr se inspiruje kauzou Bambini di Praga

Před pár lety zabodoval režisér Ondřej Provazník u diváků i kritiků s filmem Staříci. Teď filmař sedí ve střižně nad filmem, který se inspiruje také kauzou sexuálního zneužívání v dětském pěveckém sboru Bambini di Praga. Snímek má příznačný název Sbormistr. „Vše jsme podřídili tomu, že jde o ožehavé téma. Chtěli jsme, aby herci pracovali v prostředí, kde jim nic nehrozí,“ říká Provazník v rozhovoru pro Český rozhlas. Praha 11:14 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Provazník připravuje nový film Sbormistr inspirovaný kauzou Bambini di Praga | Foto: Endorfilm

S režisérem Ondřejem Provazníkem sedíme v malém temném studiu na pražském Žižkově. Jsme tu před dvěma menšími monitory, za nimi je velká obrazovka. Na ní jsou vidět výsledné záběry. Které scéně se aktuálně věnujete?

Teď zrovna ladíme scény ze zkoušení našeho pěveckého sboru, který je na zimním soustředění. Na jedné chatě probíhají intenzivní zkoušky, z nichž má vzejít finální složení souboru, který pak odjede na zahraniční turné.

K natáčení jste využili filmový materiál. Je to jednodušší díky tomu, že máte méně materiálu, nebo s ním musíte zacházet opatrněji?

Není ho tolik, protože jsme natáčeli na šestnáctimilimetrovou kameru a filmový materiál. S ním musíte šetřit, nemůžete to točit a takzvaně „kropit“. Musíte si opravdu dobře rozmyslet, co natáčíte.

Myslím si, že celý štáb měl kvůli tomu mnohem větší koncentraci na natáčení. Každý se soustředil na to, aby to dopadlo dobře. V tomhle smyslu nám tak teď nedá tolik práce vybrat ty správné klapky.

V jednom rozhovoru jste zmínil, že jste v rámci rešerší zpovídal i osoby, které Bohumil Kulínský nějakým způsobem sexuálně obtěžoval. Přemýšlel jste původně nad dokumentárním zpracováním?

O dokumentu jsem nikdy neuvažoval. Ještě bych zdůraznil, že to není nějaký jako životopisný film o Bambini di Praga nebo o panu Kulínském. Je to tím zjevně inspirováno, ale je to inspirováno i jinými kauzami.

Když jsem téma začal rozpracovávat a zkoumat, tak jsem pochopitelně dělal spoustu rozhovorů, jak s ženami, které prošly třeba Bambini di Praga, ale také s lidmi, kteří prošli jinými sbory.

Následovaly profesní rešerše, abych se do toho opravdu dostal, protože když vyprávíte nějaký příběh, musíte nejdříve dobře poznat to prostředí, než o něm začnete vyprávět.

Postava predátora?

Hlavní roli ztvární Juraj Loj, toho jsme tady také na obrazovce před chvílí viděli. Má ale asi delší vlasy než Bohumil Kulínský…

No, vypadá to tak. Pravda je, a možná mi to nikdo nebude věřit, že já jsem hlavně potřeboval od Juraje, aby se dostal do té role. Juraj rád střídá typy rolí. Nerad uvízne v nějaké škatulce.

Proto se vždy snaží najít nějakou úplně novou identitu pro tu svoji aktuální roli. Aby měl třeba jiný účes, na sobě jiné věci. To je něco, jak se nám společně podařilo ho do té postavy postupně dostat.

Jde o postavu predátora, který si vyhledává lehce zmanipulovatelné slečny, aby je pak obsadil do sboru?

Takhle jednoduše bych to nepopsal. Samozřejmě tam to téma v tomto smyslu je. Jdeme k němu ale tajemnější, postupnou cestou. Hlavní je na příběhu zejména vztah dvou mladých holek, sester. Hlavní postava Karolína má starší ségru už v tom sboru. Už je ve vyšších patrech, v koncertním oddělení toho sboru.

Mladší Karolína se snaží do toho světa nakouknout, dostat se tam a začne se jí to dařit. Zjišťuje, jak to v tom sboru chodí a různými náznaky člověk začíná chápat základní principy sboru. Postupně se do toho dostávají temnější tóny. Více toho prozrazovat nechci.

Představitelky hlavní rolí jsou holky, které odpovídají věkem postavám ze scénáře. Je jim skutečně třináct a patnáct. Herecký ansámbl je zasazený do skutečného pěveckého sboru, který jsme angažovali. Ten se výrazně podílí i na tom, že snímek bude mít podle mě autentickou atmosféru.

Byla při castingu také psychologická pomoc? Pro herečky nemuselo být příjemné se vystavovat traumatickým filmovým situacím…

V mnoha směrech jsme to řešili od začátku až do konce natáčení, aby to bylo pro všechny zúčastněné opravdu bezpečné prostředí. Všechno jsme probrali s nimi a s rodiči. Měli jsme také hereckou koučku a koordinátorku intimních scén.

Všechno jsme podřídili tomu, že jde o ožehavé téma. Proto jsme chtěli, aby mladí i dospělí herci pracovali v prostředí, kde se cítí dobře, kde jim nic nehrozí.

Kdy film uvidí první diváci?

Když to dobře dopadne, tak letos. Úplně odhadnout se to ale nedá. Film budeme mít hotový v průběhu jara. Rádi bychom ho premiérovali na nějakém dobrém festivalu.

Kauza Bambini di Praga Kauza se sbormistrem Bambini di Praga začala v roce 2004, kdy byl Bohumil Kulínský obviněn z pohlavního zneužívání a ohrožování mravní výchovy mládeže. Toho se měl v letech 1984 až 2004 dopustit v celkem 49 případech u sboristek. Sedm měsíců pak strávil ve vazbě. Po dvou osvobozujících rozsudcích dirigenta krajský soud v Hradci Králové odsoudil na tři roky podmíněně. Soudce tehdy přihlédl k tomu, že Kulínský v čele Bambini di Praga úspěšně propagoval Českou republiku a kulturu ve světě. S tím ale nesouhlasil pražský vrchní soud, který to označil za pochybení a že v podobných případech nelze kvůli společenským zásluhám snižovat vážnost a nebezpečnost činu. Vrchní soud v roce 2009 snížil počet skutků na devatenáct. U zbylých buď Kulínského obžaloby zprostil, nebo v případě trestného činu útisku jeho stíhání zastavil. Bývalý dirigent a sbormistr dostal trest pět a půl roku odnětí svobody za zneužívání nezletilých dívek. V červnu 2011 byl podmínečně propuštěn se zákazem práce s mládeží. V té době sbor Bambini di Praga po čtyřicetiletém působení zanikl. Kulínský svou vinu vždy popíral. V roce 2018 bývalý dirigent a sbormistr zemřel.