FOTO: Darth Maul, Obi-Wan a Mandalorian s Baby Yodou. Prahou prošli po letech fanoušci Star Wars

Den Star Wars pochází z pozdravu ochránců Síly, kladných hrdinů jediů: May the Force be with you, v překladu Ať tě provází Síla. V angličtině to zní velmi podobně jako May the 4th be with you, tedy Ať tě provází 4. květen. Slovní hříčka po roce 2000 zlidověla a Den Star Wars se v tento den slaví od roku 2011.

„Tento ročník Star Wars dne je první po čtyřech letech, po těch covidových, takže jsme rádi, že se to opět podařilo zrealizovat a doufáme, že se tu lidé budou bavit a všichni oslaví den Hvězdných válek, toho, co máme všichni rádi,“ řekl jeden z organizátorů Pavel Klimeš.

Lidé v kostýmech Obi-Wana Kenobiho, Dartha Vadera, Rey, ale také robota R2-D2 nebo Mandaloriana s postavičkou Groguem, označovaným jako Baby Yoda, se začali scházet na Václavském náměstí po 9.00. S sebou měli také vlajky s motivy z filmu. Následně se vydali směrem ke Staroměstskému náměstí, aby nakonec zamířili do holešovického klubu.

Kolem lidí v kostýmech byly desítky dalších fanoušků. Někteří měli světelné meče, tematická trička, někdo přišel jen proto, aby se přiblížil atmosféře světa Star Wars. Byli tam lidé tří generací, někdy celé rodiny. Paní Jarka pro Radiožurnál popsala, co jí na Star Wars oslovilo: „Poprvé jsem to viděla, když mi bylo 14 let. Byl to zážitek. Je v tom hluboká myšlenka boje za pravdu a čestnost.“

Toho, co fanoušky Hvězdných válek spojuje, je podle Klimeše mnoho. „Je to 100 lidí a 100 chutí, ale kdybych měl mluvit za sebe, tak mně se vždy líbila ta mytologie, že to je fantasy, ale ve sci-fi kabátku, to mě na tom vždy přitahovalo,“ popsal.

V Cross Clubu jsou pro fanoušky připraveny přednášky mimo jiné o nových knihách s tematikou Star Wars, besedy a rozhovory s hosty, kteří budou diskutovat o různých tématech vztahujících se k filmové sérii, hovořit budou například o 25. výročí uvedení Star Wars: Epizody I – Skrytá hrozba.

K tomu promluví také dabéři, kteří propůjčili postavám hlasy. „Máme připraveny také aktivity pro děti, dětskou cosplay, a řadu dalších věcí,“ řekl Klimeš.

Sága Star Wars zasáhla miliony fanoušků po celém světě. Jde o jeden z nejúspěšnějších příběhů všech dob, jehož sláva a popularita přesáhla filmová studia a kina. Režisér George Lucas získal za první natočený díl sedm Oscarů.

Sága má celkem devět filmů, kolem kterých byly postupně natočené další tři a asi desítka seriálů. Posledním je seriál od Disney+ nazvaný podle hlavní hrdinky Ahsoka. Další jménem Akolytka má vyjít začátkem června.

Jedním z kostýmů byl i temný sith Darth Maul | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK