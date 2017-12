Od oblečení až po drogerii. Fanoušci Star Wars nakupují všechno s motivem ságy

Celé dvě a půl hodiny má nejnovější snímek ze série Star Wars: Poslední z Jediů, což z něj činí dosud nejdelší film z celé ságy. Diváci se mohou těšit nejen na zajímavé zvraty v příběhu, ale tradičně také na spoustu fanouškovských předmětů. V tomto směru je duchovní otec Star Wars George Lucas průkopníkem. Praha/Vzdálená galaxie 8:26 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z filmu Star Wars: Poslední z Jediů | Zdroj: Falcon

Merchandising je od začátku klíčovou součástí Star Wars, připomíná Pavel Klimeš, filmový recenzent webu Filmserver a šéfredaktor serveru Czech Star Wars Universe. Už před premiérou úplně prvního filmu s podtitulem Nová naděje si totiž George Lucas vymínil, že veškeré příjmy z tematických produktů připadnou jemu.

Po letech se ukazuje, že to byl velmi dobrý tah, protože vstupenky na samotné filmy tvoří jen zlomek obrovské sumy, kterou jsou fanoušci ochotní v souvislosti se Star Wars utratit.

Podle Pavla Klimeše jsou pro sérii filmů důležité i další materiály, které vycházejí: „Knížky, komiksy nebo počítačové hry, kde je příběh na stejné úrovni platnosti a kanoničnosti jako ve filmech. Takže se to musí brát v potaz i při tvorbě dalších filmů. Třeba Poslední z Jediů je – co se týče českého znění – nejdoladěnější co do sepjetí s překladem knížek a komiksů.“

Klimeš si také myslí, že to, co fanoušky na Star Wars stále baví, je dobrodružství a boj dobra se zlem, které z filmů dělají vlastně takovou pohádku ve vesmíru, což je pro spoustu diváků kouzelné. Poslední filmy prý navíc stále drží linii, kterou před 40 lety započal George Lucas.