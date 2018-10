Komplikuje se předání státní ceny za film. Rodina režiséra Schorma ocenění odmítla, ministr ji neudělí

Po státní ceně za literaturu je v ohrožení také cena za přínos v oblasti kinematografie. Rodina posmrtně navrženého režiséra Evalda Schorma totiž ocenění odmítla z převzít. Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD se proto podle členů komise rozhodl cenu neudělit. Porota podle jejího člena teatrologa Vladimíra Justa kvůli tomu chce rezignovat. Praha 20:47 15. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD | Foto: Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Poté, co rodina z důvodu nesouhlasu se současnou vládní politikou s podporou KSČM odmítla cenu přijmout, se naše porota dohodla, že to převezme Araf a Bites. Když jsme se dozvěděli, že se pan ministr to chce ututlat, tuhle věc, že to rodina odmítla převzít z politických a etických důvodů, tak jsme se rozhodli rezignovat,“ vysvětluje důvody pro Radiožurnál Vladimír Just.

Spisovatel Hájíček odmítl Státní cenu za literaturu. ‚Odstoupení porotců ji zpolitizovalo,‘ uvedl v dopise Číst článek

Porota podle jejího člena Petra Francána trvá na tom, aby Evald Schorm cenu in memoriam dostal – i když si ji rodina nepřevezme. Může to udělat třeba Asociace režisérů. „Je tady velmi výrazná osobnost, která byla označena porotou, že má být oceněna, a nestane se to z důvodů, které nesouvisí s uměleckou úrovní,“ komentuje Francán.

Komise dále navrhla ocenit jednoho žijícího současného filmaře. O koho jde, ale Just neuvedl. Reakci ministerstva kultury zjišťujeme.

Komplikace provázejí také státní cenu za literaturu, která se udělovat nebude. Nejdřív kvůli nesouhlasu s vládou ANO a ČSSD, kterou podporují komunisté, z poroty odešel básník Petr Hruška. Pak ho následovali další tři její členové. V září pak navržený vítěz Jiří Hajíček oznámil, že ocenění nepřevezme. Porotci, kteří odstoupili, podle něj cenu zpolitizovali.

Státní cena za překlad a Ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, filmu a audiovize a výtvarného umění a architektury se mají předávat 21. října v Praze.