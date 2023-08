Kvůli stávce v Hollywoodu jsme propustili 1700 lidí, říká majitel Prague Studios

Tisíc sedm set spolupracovníků filmových ateliérů Prague Studios přišlo ze dne na den o práci. Důvodem je stávka hollywoodských herců, kteří se před několika týdny přidali k nespokojeným scénáristům. V Praze američtí filmaři roztočili v květnu pokračování sci-fi seriálu Foundation/Nadace. A v právě něm vystupují také herecké hvězdy, které kvůli stávce nemohly dál natáčet. Produkční plán naplánovaný v Prague Studios až do podzimu tak je zamražený. Praha/Washington D.C. 15:32 3. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Krejčí | Foto: Martin Hrnčíř | Zdroj: Český rozhlas

Ještě před pár týdny byly ateliéry Prague Studios v Letňanech plné lidí. Byly tu stovky pracovníků. My stojíme s ředitelem studií s Tomášem Krejčím u kulis vesmírné lodi. Je tu přítmí. Jak je to dlouho, co se tady naposledy svítilo?

Zhruba asi tři týdny. Pracovalo tady opravdu zhruba kolem osmi nebo sedmi set lidí, kteří tady vytvořili neuvěřitelné dekorace pro tento projekt. V angličtině se jmenuje Foundation.

Nicméně bych chtěl říct, že ten správný přiklad do češtiny je Základna. A to podle spisovatele Isaaca Asimova. V současné době tady vzniká už třetí série pro společnost Apple TV.

Dnes tady stojíme úplně opuštění, protože zhruba před těmi třemi týdny, kdy SAG, to znamená Screen Actors Guild (Americká federace televizních a rozhlasových umělců pozn. red.), vyhlásit stávku, tak jsme museli celou produkci okamžitě zastavit.

Zaměstnávali jsme zde řadu výborných herců a hereček, kteří jsou zastupováni touto odborovou organizací v Los Angeles. A protože se odborová organizace nedohodla s aliancí producentů, tak byla vyhlášená s okamžitou platností stávka, která se přenesla i sem do České republiky. Herci, kteří jsou zastupováni asociací, nesměli ze dne na den vůbec natáčet.

Takže jste se o stávce dozvěděli ze dne na den také?

Hrozba té stávky tady visela ve vzduchu zhruba už od ledna letošního roku. Veškerá aktivita celosvětově byla ze dne na den zmražena a tím pádem my jako producenti prostě nemůžeme točit.

Je to řetězová reakce, které bohužel došlo. Dopady byly velice nepříjemné. Zvláště na všechny členy našeho filmového štábu, který před tou stávkou činit zhruba asi tisíc sedm set lidí. To znamená, já jsem musel propustit 1700 úžasných spolupracovníků.

Jsem velice pyšný na kolegy, kteří tu situaci pochopili, byť dostali určité odstupné. V tomto případě ale opravdu nemají práci, nemají práci vlastně nikde, protože i dalšími kolegové producenti zde v České republice přestali točit.

Natáčí jenom ti, kteří spolupracují například s Německem nebo s evropskými produkcemi.

Přesně tak. Natáčejí pouze ti, kteří mají herce zastupované evropskými odbory. Hlavně v tomto případě odbory v Londýně. To znamená, že jestli ten producent, měl to štěstí a dokázal si nasmlouvat herce přes tento odborový svaz, tak v podstatě může točit dál.

Zatím panuje velká nejistota ohledně toho, jak dlouho ta stávka bude trvat. Někteří říkají, že to bude do konce roku. Může se ale přesunout i do toho dalšího. Jak vy to osobně vidíte?

Od posledního podepsání vlastně kolektivní smlouvy mezi herci, scénáristy a producenty uplynulo řadu let. Bohužel, během té doby se celý byznys zásadním způsobem změnil.

Ty strany, které se snažili dohodnout, jsou, co se týče těch problémů, tak vzdálené, že nedošlo k žádnému posunu. Naopak během té negociace došlo k celé řadě různých až emocionálních konfliktů. Ty strany dnes jsou vlastně v zákopech.

Dobrou zprávou je to, že konkrétně tento pátek dojde k prvnímu jednání mezi aliancí producentů a scénáristů. Dá se říct, že pochopili, že si musejí sednout. K tomu dodám, že řada nových scenáristů se uchází o tu svoji pozici v Hollywoodu. O to, že můžou psát.

Poptávka, je obrovská a stejně tak i nabídka. V tomto případě si ale myslím, že scénáristů je rozhodně více než je schopen Hollywood v současné době uživit.