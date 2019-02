‚Pixar byl jeho dítě.‘ Steve Jobs ovlivňuje práci vývojářů animovaného filmu i v současnosti

Spojené státy mají své otce zakladatele, na které se stále odvolávají a z jejichž odkazu žijí. Ve filmovém studiu Pixar je to podobné. S tím rozdílem, že místo Washingtona, Franklina a Jeffersona tady posmrtně vzývají našeho současníka: Steva Jobse. Právě Jobsovo vedení a tvůrčí genialita totiž podle zaměstnanců udělala z Pixaru tak úspěšnou společnost, jakou je nyní. Jobsovo úmrtí proto pro tvůrce představovalo velkou ránu. Emeryville, Kalifornie 17:01 18. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brána do studia Pixaru. | Zdroj: Facebook Disney Pixar

„Ano, rozhodně,“ odpovídá na otázku, zda si na Jobse často vzpomene, Chris Wiggum, který pro Pixar pracuje coby filmový publicista desátým rokem. „Myslím, že ať už píšete scénář, pracujete na animacích nebo pracujete na něčem tak prostém, jako je estetika prostoru a celkové prostředí kanceláří, tak každý z těch lidí se při tom ptá, jak by to udělal Steve. On byl v tom, co dělal, tak jedinečně efektivní, že nám tahle otázka pomáhá při rozhodování,“ říká a stojí přitom uvnitř hlavní budovy, která nese Jobsovo jméno.

Ačkoli Steve Jobs Pixar hlavně celkově řídil, rád zasahoval i do všech zmíněných dílčích součástí života svého studia animovaného filmu, občas i do samotné tvorby. Podle kreslíře a vedoucího výtvarníka Pixaru Boba Pauleyho se právě Jobs a jeho vedení zasloužili o rychlý úspěch studia, protože věděli, co na obecenstvo platí.

„Pamatuju si, že jsem jednou pracoval dlouho do večera, vyráběli jsme zrovna film Život brouka. Už byla tma, já jsem zkoušel vyřešit nějaký problém, po celé kanceláři se mi válely papíry a on přišel dovnitř a ptá se mě, jak to jde. Já mu povídám, že docela dobře. On na to, že to tak vypadá, byl nadšený, začal se smát a ukázal mi palec nahoru. Myslím, že ho všichni ti talentovaní lidi tady inspirovali,“ vzpomíná Pauley, který právě pracuje na čtvrtém pokračování filmu Příběh hraček.

Ze své pozice se s Jobsem osobně nesetkával úplně běžně, ale několikrát se mu to i mezi čtyřma očima poštěstilo. „Byl to jeden z nejpříjemnějších lidí, které jsem kdy potkal, a nesmírně nám tu schází jeho nadání a to, jak chápal podstatu věcí. Vídal jsem ho při tvůrčích poradách, kde jsme se šéfy řešili, jak postavit příběh a jakým směrem se má film ubírat. Do toho se zapojoval a byl v tom neocenitelný. Pamatuju si schůzku, na které jsme řešili plakáty k filmu. On hned věděl, jaký bychom měli vyrobit, a měl k tomu skvělé poznámky. Takže si myslím, že i jeho tvůrčí myšlení bylo velmi široké.“

Stevova DNA

Podle Pauleyho to byl do velké míry Pixar, kdo pomohl Stevu Jobsovi stát se tím, kým se stal. A Pixar by zas bez Steva nebyl Pixarem. „Jeho obchodní cit pomohl stvořit úspěšné studio, Pixar byl, podobně jako Apple, jedním z jeho dětí a pořád má v sobě Stevovu DNA,“ říká Pauley.

DNA, to je mezi zaměstnanci Pixaru oblíbená metafora, kterou vysvětlují, jak Steve Jobs i sedm a půl roku po své smrti společnosti ovlivňuje. Kromě Chrise Wigguma ji v rozhovoru pro Radiožurnál použil také kreslíř Bob Pauley, když popisoval, jak je možné, že si Pixar stále drží tak velkou autonomii. Od roku 2006 je totiž dceřinou společností giganta Walt Disney. Jobs mu Pixar prodal za částku, která v současnosti odpovídá víc než 150 miliardám korun a i nadále coby Disneyho akcionář chod Pixaru ovlivňoval. Steve Jobs se hodně angažoval i při navrhování prostor, kde teď studia animovaného filmu Pixar sídlí.

„Steve trval na tom a bylo pro něj důležité, aby naše firemní kultura zůstala samostatná. Takže my jsme Disney ze Severní Kalifornie a on si dal záležet, abychom si uchovali svou DNA, oddělenou od Disneyho v Jižní Kalifornii. Myslím, že k několika málo změnám došlo, ale pro Disneyho jsme pracovali i předtím a teď nás prostě vlastní. Steve nás chránil, aby nás neovládli příliš silně, a díky tomu můžeme být samostatnější, jeho vliv zřejmě zafungoval,“ vysvětluje Jobsův odkaz Pauley. Změna vlastníka podle kreslíře nepředstavovala zdaleka tak velkou změnu, jako Jobsovo úmrtí. „Opravdu tu schází, měl velký vliv na to, co děláme. Jeho odchod, to byla asi větší změna.“