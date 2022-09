Jak se Spielberg zamiloval do filmu. Režisérův ‚dosud nejosobnější snímek‘ zvítězil na festivalu v Torontu

Nejlepším snímkem v neděli končícího 47. ročníku torontského filmového festivalu jsou The Fabelmans (Fabelmanovi) v režii Stevena Spielberga. Rozhodli o tom diváci, jak je už více než 40letou tradicí přehlídky, která se tak vymyká praxi jiných prestižních světových akcí, kde vítěze vybírá odborná porota složená z filmových profesionálů. Česká premiéra dramatu s Paulem Danem a Michelle Williams v hlavních rolích je plánovaná na konec listopadu. Aktualizujeme Toronto 19:05 18. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve Fabelmanových se dvojnásobný držitel Oscara ohlíží za svým dětstvím a dospíváním, které ve velké míře definovalo jeho svéhlavé okouzlení kinematografií – započaté traumatickým zážitkem při sledování Největšího představení na světě – i postupný rozpad manželství jeho rodičů. Na scénáři se spolupodílel dramatik a scenárista Tony Kushner.

Spielberg, který má na svém režijním kontě snímky jako Čelisti, Schindlerův seznam nebo Zachraňte vojína Ryana, přijel „nejosobnější film, co kdy natočil“ představit do Kanady osobně spolu se svým hereckým obsazením, k němuž vedle Dana a Williams patří Seth Rogen nebo Judd Hirsch.

Hlavní postavu Sammyho Fabelmana, Spielbergovo alterego, si zahrál Gabriel LaBelle. Cameo roli nevrlého legendárního režiséra Johna Forda si v krátké, ale o to neméně památné scéně střihl také kultovní filmař David Lynch.

Zlatého lva z festivalu v Benátkách odváží americký dokument o opioidové aféře Číst článek

S páskou přes oko a doutníkem v puse poradí mladému nadějnému tvůrci, v čem tkví tajemství perfektního filmového záběru: „Pokud je horizont nahoře, je to zajímavé. Pokud je horizont dole, je to zajímavé. Pokud je horizont uprostřed, je to k h***u.“ Spielberg na projekci přítomným novinářům se smíchem potvrdil, že si své setkání s Fordem nijak nepřikrášlil.

Divácká cena z festivalu v Torontu dlouhodobě předznamenává další úspěch filmu nejen v oscarovém klání. K jejím předchozím držitelům patří třeba loňský vítěz Oscara Země nomádů v režii Chloé Zhao nebo válečná satira Králíček Jojo, později oceněná Oscarem za nejlepší adaptovaný scénář.

Loni se divácké přízni těšilo černobílé drama Belfast, úzce inspirované dětstvím režiséra Kennetha Branagha během nepokojů v Severním Irsku v 60. letech minulého století. Herec a filmař se díky snímku dočkal své první Ceny Akademie, na kterou byl dohromady nominován sedmkrát v šesti různých kategoriích. Belfast zvítězil v oscarové kategorii nejlepší původní scénář.

Další dvě příčky v diváckém hlasování obsadily snímky Na nože: Glass Onion, netflixovské pokračování krimi komedie Riana Johnsona s pitvořivým detektivem Danielem Craigem, a drama Women Talking (Ženy mluví). V něm režisérka Sarah Polley zachycuje „akt ženské představivosti“, když nechá ženské představitelky ultrakonzervativní náboženské kolonie zasedat a rozhodovat o své budoucnosti poté, co zjistí, že je v noci nenapadají démoni, nýbrž mužští členové jejich komuny.

Letošní torontský filmový festival se konal od 8. do 18. září. Zahájili ho Swimmers (Plavkyně), adaptace skutečných osudů syrských sester Yusry a Sarah Mardiniových, které si jako zkušené sportovkyně doplavaly pro svobodu při útěku přes Egejské moře do Evropy. Yusra se později také účastnila olympiád v Riu de Janeiru a Tokiu. Příběh můžete znát z rozhlasového dokumentu Yusra plave o život.

O zakončení se postarala premiéra životopisného Dalílandu, snímku Mary Harron s Benem Kingsleym v roli stárnoucího surrealistického umělce.