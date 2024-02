Sto let s Františkem Vláčilem. Národní filmový archiv uvádí zatím největší retrospektivu jeho filmů

Je to přesně sto let, co se narodil významný filmový režisér František Vláčil. Jeho snímek Marketa Lazarová pokládá řada filmových odborníků i fanoušků za nejlepší československý film všech dob. Vynikajících opusů má ale režisér na svém kontě mnohem víc – připomeňme Údolí včel, Adelheid, Dým bramborové natě nebo Stín kapradiny.

