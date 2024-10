Stačí dobrý příběh, dvě postavy, jedna lokace a dá se za to i vyhrát Oscar, říkají ocenění mladí filmaři

Autoři krátkého válečného snímku Krajan Viktor Horák a Pavel Sýkora si v pondělí v Londýně převzali studentského Oscara. Jde o první takové ocenění pro jejich domovskou Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a teprve čtvrté pro české filmařské absolventy za více než 50 let, co americká Akademie filmového umění a věd tuto studentskou obdobu svých prestižnějších Cen Akademie vyhlašuje. A navíc má barvu zlata. Od zpravodajky z místa Londýn 7:33 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolurežiséři Viktor Horák a Pavel Sýkory se svými zlatými studentskými Oscary | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel Sýkora si na závěr své děkovné řeči schoval jednu větu v češtině: „Dámy a pánové, mí drazí Češi, je to doma!“

„Řekl jsem to takhle?“ ubezpečoval se pak po první vlně živých gratulací a soškou s nezpochybnitelným reliéfem známé oscarové figury pevně v rukách. „Já jsem to totiž chtěl říct a vím, že jsem i něco říkal, ale už si nejsem vůbec jistý co. Opravdu to bylo tohle? Skvělé, tak jsem to nezkazil.“

„Mí drazí Češi, je to doma!“



Absolventi FAMO Pavel Sýkora a Viktor Horák si z Londýna vezou zlatého studentského Oscara za své konverzační válečné drama Krajan. Nádhera! Obří gratulace! pic.twitter.com/gFMUONJRe5 — Kristina Roháčková (@kristirohacek) October 14, 2024

Že jsou mezi letošními držiteli takzvané Student Academy Award, věděla dvojice mladých tvůrců už od poloviny září. Bylo to ale až v honosném kině ODEON Luxe Leicester Square v centru Londýna, kde se z úst kanadského režiséra Jasona Reitmana dozvěděli, že jde o cenu hlavní.

„Pro nás bylo překvapením, že jsme se vůbec dostali do semifinále. A potom znovu, když jsme se dostali do finále,“ popisuje pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál spolurežisér Krajana Viktor Horák.

„Když nás sem pozvali, tak jsem si říkal, že mi je víceméně jedno, jak to dopadne, protože na to se už historie neptá... A my nakonec získali zlato. V tomhle jsem stále ještě vytržený z kontextu,“ kroutí Horák nevěřícně hlavou. A Sýkora ho doplňuje: „Stále čekám, že se tady objeví skrytá kamera.“

Jiří Štěpnička a Pavel Batěk v absolventském snímku Krajan | Zdroj: FAMO v Písku

Necelou půlhodinu dlouhé konverzační drama Krajan vypráví o poslední silvestrovské noci druhé světové války, kdy do chalupy postaršího vdovce (Jiří Štěpnička) na území Sudet nakráčí důstojník SS (Pavel Batěk).

„Možná jsme tady pár let žili v domnění, že válka je součástí historie. V posledních letech ale vidíme nejenom, že je stále na běžném pořádku dní, ale že taková je realita jen pár set kilometrů od našich hranicích,“ vysvětluje Sýkora, proč je válečná tematika ve filmu tolik aktuální.

„Dobovky“ navíc podle něj na kameře vypadají mnohem lépe než věci ze současnosti. Že si spolu s Horákem pro svůj absolventský projekt vybrali zrovna konverzační drama, mělo ovšem i zcela praktický důvod.

„Ani Viktor, ani já nejsme režiséři – já jsem vystudovaný kameraman, Viktor scenárista. Šli jsme do toho, co jsme si říkali, že nám půjde nejlépe,“ zdůrazňuje Sýkora.

„A zároveň jsme chtěli našim různým kolegům demonstrovat, že studentské filmy nemusí být nutně jenom velkolepé. Nemusí tam být mnoho postav, komparzu a lokací. Stačí dobrý příběh, dvě postavy a jedna lokace. Teď už můžeme říkat, že se za to dá i vyhrát Oscar.“

‚Historické‘ ocenění

Přesun ceremoniálu z tradičního místa konání v Beverly Hills do britské metropole je ale přeci jenom zamrzel. „Těšil jsem se, že se konečně kouknu do Ameriky. Co se dá dělat, aspoň si teď Američani museli udělat výlet k nám,“ zvažuje Horák pozitiva.

„Na druhou stranu, padesát let se to odehrávalo v Los Angeles a my si teď můžeme říkat, že jsme byli ti první, kteří se odehrávali v Londýně. Vlastně jsme součástí historie,“ přidává Sýkora.

Pavel Batěk v absolventském snímku Krajan | Zdroj: FAMO v Písku

Co se týče budoucí spolupráce, filmaři teď mají podle svých slov v myšlenkách ve vývinu dva projekty. Prvním je jejich celovečerní debut, který se má nést ve velmi podobném duchu jako jejich krátkometrážní Krajan.

„Znovu jde o konverzační drama odehrávající se během jedné noci mezi dvěma postavami. Tentokrát už se ale přeneseme z historie do přítomnosti a do nonstopu,“ nastiňuje Horák příběh pracující s „poměrně zajímavým internetovým fenoménem, který v těchto dnech otřásá společností“.

Dále je v plánu také minisérie zasazená na Plzeňsko. „To je taková moje srdcovka, pocházím totiž z Plzně,“ přiznává Sýkora. „Příběh vychází ze skutečné události a je to takové sportovní krimidrama ze středoškolského a hokejového prostředí. Teď k tomu hledáme partnery. Jsme připraveni to rozjet,“ usmívá se filmař.

Čtyřikrát pro Česko

Studentské Oscary se předávají od roku 1972. V současné podobě se vyhlašují tři ocenění – zlatý, stříbrný a bronzový – v kategoriích animace, alternativa/experiment, dokument a hraná tvorba.

Poslední oceněnou absolventkou tuzemské filmové školy byla v roce 2019 animátorka Daria Kashcheeva se svou loutkovou Dcerou. Před ní získali studentského Oscara jen další dva Češi: v roce 2017 Marie Dvořáková se svým experimentálním snímkem Kdo je kdo v mykologii a v roce 1989 Jan Svěrák s kraťasem Ropáci.

Letos se do celosvětové soutěže přihlásilo celkem 2 683 studentských filmů z více než 700 vysokých škol. Všech 12 oceněných dostane možnost ucházet se o nominaci v krátkometrážních kategoriích na Cenách Akademie. Ty budou známy 17. ledna 2025, samotné předávání Oscarů pak proběhne v noci na 3. března.