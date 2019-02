Sídlo Pixaru v Kalifornii. Zvenku vypadá jako Apple Store, ale uvnitř je to animované mraveniště

Možná vám to bude znít podivně, ale cesta filmového studia za světovou slávou může začínat u naprostých detailů. V kalifornském Pixaru, kde vznikají nejlepší animované filmy poslední doby, vsadili třeba i na umístění jídelny a záchodů nebo na přesně vybrané barevné odstíny cihel, které tvoří výrazný prvek sídla společnosti v Emeryville u San Franciska. To vše a další zajímavosti na místě zjistil zpravodaj Radiožurnálu Jan Kaliba. Emeryville, Kalifornie 19:38 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brána u vjezdu do studia Pixar v Kalifornii. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Navrhování této budovy, to byl takový osobní Stevův film,“ vypráví zpravodajovi Radiožurnálu v Americe Chris Wiggum, který má na starosti psát o nových filmech Pixaru. „A taky to se stavbou dohromady trvalo čtyři roky. Pracovala na tom stejná architektonická firma jako u prodejen Applu a všimněte si, že zvenčí toho moc nevidíte. Sice je vše prosklené, ale je to reflexní sklo. Celkově to s kovy a cihlami působí jako industriální fasáda. Ale když vejdete dovnitř, přivítá vás svět Pixaru, otevře se vám pohled z čela budovy až dozadu. Nad námi vidíte most, který spojuje obě křídla budovy, ale klene se tak vysoko, že nebrání ve výhledu,“ provádí Wiggum sídlem.

Vítají vás postavičky z lega a takřka v nadživotní velikosti Woody a Buzz ze série Příběh hraček i další, znalcům animovaných filmů povědomé postavy. Ale také ping-pongový stůl nebo vitrína, ve které se leskne zástup Oscarů i Zlatých glóbů.

Mozek Pixaru najdete pochopitelně nahoře, musíte po schodech vystoupat do prvního poschodí – a tak jako u lidského mozku, i tady sedí kreativci v pravé části, kdežto za technickými pracovníky musíte do levé hemisféry. A srdce, to tepe v atriu.

Před Emeryvillem

Než se v roce 2000 otevřela tato budova, sídlil Pixar v kancelářské čtvrti v malém městě Richmond kousek na sever od Emeryville. Tenkrát měl asi čtyři sta zaměstnanců.

Teď jich má víc než tisíc, postupně přibývají další prostory, nové je například nahrávací studio, ale to hlavní se děje v Jobsově budově.

„Záměr byl takový, aby lidi měli uvnitř budovy místo, kde se mohou soustředit na svou práci, ale aby je to zároveň nutilo vycházet ven a nahodile se potkávat s ostatními kolegy a takto neformálně diskutovat a spolupracovat. Díky tomu leckdy přijdou na svět nápady, které by nevznikly, kdybychom zůstávali v bezpečí svých pracoven,“ říká Wiggum.

A jak jinak k tomu lidi nejsnáze donutit, než zřídit uprostřed všeho jídelnu s kavárnou, kudy i teď proudí stovky zaměstnanců Pixaru.

„Kromě toho jsou tady dole také záchody, i to byl úmysl, každý tam musíme několikrát denně. Nakonec přidali nějaké i nahoru ke kancelářím, ale tady v atriu vidíte i kuchyňku pro zaměstnance nebo schránky s osobní poštou. Každý tudy chodí a máte tu přehled o celém prostoru, takže tudy jdete a narazíte na produkční, se kterým jste potřeboval mluvit. Anebo si uvědomíte – hele, tam je výtvarník příběhu, se kterým jsem chtěl probrat nápady,“ popisuje běžné dny v Pixaru Wiggum.

Steve Jobs chtěl zachovat atmosféru konzervárny ananasů, která tu původně stála, a nechával italského výrobce tak dlouho předělávat jemné odstíny všudypřítomných cihel, až se napotřetí trefil. Co naopak vidět není, to je zásadní bezpečnostní prvek.

„Tahle budova je postavená na sérii válců, díky kterým by to mělo být jedno z bezpečnějších míst v oblasti, když přijde větší zemětřesení. Díky válcům by se Pixar měl při otřesech chovat jako surfař na vlně a zemětřesení odolat,“ vysvětluje Chris Wiggum.

Jak přesně fungují a jak postupně získává animovaný film v Pixaru svou podobu, o tom se dočtete v dalším díle seriálu nebo uslyšíte na Radiožurnálu.