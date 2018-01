Festival Sundance vyhlásil boj sexuálnímu obtěžování. Zavedl nová pravidla pro návštěvníky

Americký festival nezávislých filmů Sundance představuje 110 snímků z 29 zemí. Stovku pak uvidí diváci v mezinárodní premiéře. Přehlídka, která potrvá do 28. ledna, je prvním velkým filmovým festivalem od vypuknutí globální kampaně proti sexuálnímu obtěžování. Organizátoři proto zveřejnili nová pravidla chování pro návštěvníky. Zřídili také nonstop horkou linku pro oběti nebo svědky nevhodného chování. Park City 19:00 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký festival nezávislých filmů Sundance | Zdroj: Reuters

S festivalem Sundance se pojí některá obvinění ze sexuálních deliktů vznesená proti vlivnému hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi, jehož skandál stál na počátku kampaně.

O Sundance Americký festival nezávislých filmů Sundance založil americký herec Robert Redford jako protiváhu hollywoodským studiím. Loni do města Park City dorazilo téměř 47 tisíc návštěvníků.

Herečka Rose McGowanová loni na podzim uvedla, že Weinstein ji v roce 1997 během přehlídky znásilnil v hotelovém pokoji. Podle deníku The New York Times se pak s producentem dohodla na mimosoudním vyrovnání.

„Takové chování nebude tolerováno," řekl šéf vyšetřovatelů místní prokuratury Leo Lucey.

Vedení přehlídky v nových pravidlech pro návštěvníky zdůrazňuje, že festival není místem pro „obtěžování, diskriminaci, sexismus, vyhrožování nebo neuctivé chování". Lidé, kteří tyto zásady poruší, mohou být z festivalu bez náhrady vyloučeni.

Budoucí kandidáti na Oscara?

Pořadatelé festivalu oznámili, že letošní filmy, mezi nimiž není žádný český zástupce, poskytnou především prostor alternativním hlasům a postojům. Promítat se budou snímky o ženách a od žen a filmy o životě afroamerických mužů v dnešní době.

McDonaghovy Tři billboardy kousek za Ebbingem hledají lidskost v návalech vzteku Číst článek

Také tématu sexuálního obtěžování se filmy budou věnovat z mnoha úhlů. Týká se to například amerického dokumentu Half The Picture o systematické diskriminaci žen v Hollywoodu nebo dokumentu Seeing Allred o slavné americké právničce Glorii Allredové, která se v minulosti stala sama obětí znásilnění a nyní zastupuje některé ženy, které obvinily ze sexuálního obtěžování současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Hostem jedné z diskusí bude novinářka Jodi Kantorová, která přišla s kauzou Weinstein.

Do několika soutěžních sekcí festivalu, který podle deníku Los Angeles Times přináší „směsici převážně neprověřených filmařů a odvážného materiálu", letos pořadatelé vybrali 56 filmů.

Je možné, že jsou mezi nimi budoucí kandidáti na Oscara - právě na Sundance měly kdysi premiéru nominované filmy, například Malá Miss Sunshine. Tato road movie nakonec získala dvě ocenění.

Web indiewire.com soudí, že konkurence bude letos velká. Čeká se podle něj několik silných snímků - například portrét rodiny v krizi Wildlife režiséra Paula Danoa nebo film Yardie od Idrise Elby o životní pouti malého Jamajčana, jenž se z londýnské ulice dostal na vrchol drogového podsvětí. Soutěžit bude i novinka Ethana Hawkea Blaze o životě countryového zpěváka a skladatele Blaze Foleyho.