Mladý nenápadný novinář by byl už v důchodu. Před 80 lety se poprvé objevil Superman

Na první pohled nenápadný novinář na druhý pohled Superman. V úterý je muži v modrém overalu s červeným eskem na hrudi 80. Poprvé ho veřejnost mohla vidět 18. dubna 1938 v Americe v sešitu Action Comics. Příběh stvořili Jerome Siegel a výtvarník Joseph Schuster.

Je mu 18, vlastním jménem Clark Kent. Pracuje v novinách. A stále se snaží okouzlovat svou kolegyni Lois Laneovou, která obdivuje Supermana a netuší, že Superman a Clark jsou jedna a ta samá postava.

Během let prošla Supermanova dobrodružství řadou změn, vystřídali se různí autoři, „muž z oceli" získával nové a ztrácel staré schopnosti, jednou dokonce zemřel.

V roce 1940 se objevil jeho největší protivník Lex Luthor. Co se týče vztahu s Lois Laneovou, tu si nakonec Clark vzal a to v polovině 90. let a to jak v seriálu, tak v komiksu.

Superman se ale neobjevil jen v komiksech. V únoru 1940 se dostal z papíru do éteru, konkrétně do rádia. Právě v rozhlase se poprvé objevil kryptonit, tajemný nerost z hrdinovy rodné planety, který mu bere sílu.

Rok po rozhlase se Superman jako hrdina krátkých kreslených filmů prvně objevil na filmovém plátně. Díky animovanému filmu také začal létat - původně totiž na delší vzdálenosti skákal. Filmařům ale přišly Supermanovy obří skoky příliš komické a „naučili" jej létat.

Ve vzduchu a s vlající pláštěnkou se tak Superman proháněl jak ve filmovém seriálu z konce 40. let, tak v televizní verzi, jež se na obrazovkách objevovala v letech 1951 až 1957.

Létání, a to dokonce ve vesmíru, si hrdina do sytosti užil i v dlouho nejslavnější filmové verzi Supermanových příběhů z přelomu 70. a 80. let.

Česká varianta Supermana

I v České republice máme takového svého Supermana. Za války, tedy přibližně v době, kdy v USA slavil své první úspěchy Superman, se vyprávěla pověst o Pérákovi. Ten nelétal, ale skákal díky pružinám na nohách.

Liga spravedlnosti: (zleva) Flash (Ezra Miller), Superman (Henry Cavill), Cyborg (Ray Fischer), Wonder Woman (Gal Gadotová), Batman (Ben Affleck) a Aquaman (Jason Momoa) | Zdroj: Vertical Ent.

Podle pověsti škodil Němcům a kolaborantům. „To už byla legenda za protektorátu, taková šuškanda, že jakýsi pán, který má péra, skáče přes ploty, přes dvorky a zatápí Němcům. Bylo to v rámci té šuškandy. Po válce a hlavně v posledních dvaceti letech je Pérák takovým vhodným tématem uměleckých zpracování,“ řekl před časem Radiožurnálu historik Marek Melša.

Z lidového vyprávění o Pérákovi pak po válce vznikl Komiks o Pérákovi. Vyšla i povídka a taky divadelní a rozhlasová hra. Už v roce 1946 natočilo studio Bratři v triku třináctiminutový animovaný film.