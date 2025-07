Svět mě uráží každý den tím, jak funguje, říká herec Stellan Skarsgard. Ale musím s tím žít

Švédský herec Stellan Skarsgard se proslavil rolemi v uměleckých filmech, ale i v hollywoodských trhácích. Hrál ve filmech Larse von Triera i v hudební komedii Mamma Mia, ve filmech českých režisérů Miloše Formana a Václava Marhoula, ale i v Pirátech z Karibiku nebo ve sci-fi Duna. Na 59. ročníku karlovarského filmového festivalu představil novinku Citová hodnota, která získala Velkou cenu poroty v Cannes. Rozhovor Karlovy Vary 12:21 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve filmu Joachima Triera představuje Skarsgard stárnoucího režiséra, který se pokouší obnovit vztah se svými dcerami. Ve filmu s románovou strukturou a charismatickým domem jako hlavním místem dění vystupuje společně například s Renate Reinsve a Elle Fanning. Film bude uveden také v českých kinech.

Jak byste nám přiblížil svého hrdinu ve filmu Citová hodnota?

Je to muž mnoha chyb. Je to člověk ze starých časů, se všemi mužskými rolemi, které s tím souvisejí. Není schopen dávat najevo svoje city. A je mi ho kvůli tomu líto. Vidíme totiž, že se snaží. Je zábavné hrát někoho, kdo se o něco usilovně snaží, ale neustále selhává.

Jsem v mnoha ohledech ve stejné situaci jako on. Mám práci, která mě hrozně baví. My herci nebo režiséři jsme závisláci. Nemůžeme bez ní žít. Ale já jsem naštěstí úspěšnější v jejím skloubení s rodinným životem než můj hrdina z Citové hodnoty. Jsem mnohem víc doma. A taky jsem modernější člověk. Neskrýval jsem před svými dětmi svoje chyby, nejsem dobrý ve všem. Nestavím se na piedestal, aby mě jako otce uctívali. A to mi situaci to usnadňuje.

Jak se vypořádáváte s okamžiky, kdy máte pocit, že se vám nedaří?

Myslím, že hrát to je skvělá věc. Tak nějak selhávat a selhávat a selhávat. Je úžasné to hrát, v reálném životě to není tak úžasné. Naopak, je strašné neuspět. Zvlášť když jde o vztahy.

Děláte rozdíl v přístupu k evropskému uměleckému filmu a k hollywoodskému blockbusteru?

V zásadě přistupuju ke všem rolím stejně. Jde o to ukázat lidskou bytost a k tomu potřebujete ji pochopit.

Třeba Barona Harkonnena v Duně je ale velmi málo, dokonce méně než ve scénáři. Usiloval jsem o to, protože on má ve filmu jen jednu funkci, a to být zatraceně děsivý. Jde o jeho vzhled. Pokud by se Harkonnen na plátně objevoval moc často, efekt by se zmenšil.

Stellan Skarsgård jako Baron Harkonnen ve snímku Duna: Část druhá | Zdroj: Vertical Ent.

Kdyby měl brnění jako ve filmu od Marvelu, tak by se jeho hrozivost taky umenšila. Ne, museli jsme ukázat, kým je. Vidět ho nahého. Ukázat v pyžamu a vidět, že je děsivý. Nezajímalo mě tedy jeho dětství, co ho formovalo, nebo jestli mu v dětství ubližovali.

V uměleckých filmech jde naproti tomu většinou o lidské bytosti. Máte mnohem víc času na to, abyste ty osobu popsali. Je potřeba ukázat jejich rozpory.

Dělal jsem ale i Piráty z Karibiku s Gorem Verbinským. To bylo jako pracovat s nezávislým filmovým režisérem. Je to absurdista. Ve štábu bylo 400 lidí. Ale byli jsme čtyři, pět, šest lidí kolem kamery, stejné jako u nízkorozpočtového filmu. A dobře jsme se bavili. Většinu svých filmů jsem dělal s opravdu zajímavými režiséry.

Jak vzpomínáte na práci s Milošem Formanem na filmu Goyovy přízraky, kde hrajete také umělce, malíře Francisca Goyu?

Miloval jsem tu spolupráci, Miloš byl nesmírně expresivní člověk. A taky se hodně zajímal o jídlo, stejně jako já! Vycházel z představy, že když dobře obsadíte role, uděláte víc než polovinu své práce.

Když k němu přišla Natalie Portman a řekla: „Miloši, mám problém s rolí. Nevím, jak to pojmout,“ tak na ni vykřikl: „Cože? Co se s tebou děje? Já jsem tě najal! Je to tvoje práce!“ A obrátil se na jiné členy štábu: „Kde dnes večeříme?“ Chápal jsem ho a měl jsem ho rád.

Můžete nám říct víc o svém vztahu k České republice a našim filmům?

Pamatuji si staré české filmy, nejen ty od Miloše Formana, ale i Miklóse Jancsóa (maďarský režisér, pozn. red.) a Jana Němce a všech dalších skvělých režisérů. Všichni jsme tenkrát chodili na české filmy. I na německé, francouzské a americké filmy. V 60. a 70. letech to byla skvělá éra před blockbustery.

Hned po pádu Železné opony jsem poprvé potkal Václava Marhoula. On byl v té době šéfem barrandovských studií, které měly nejistou budoucnost. Pak jsem se s ním asi 20 let nesetkal až do doby, než mi řekl, že chce natočit Nabarvené ptáče. Chtěl jsem toho být součástí, aby se Kosińského kniha adaptovala. Nebyla v tom pro mě ale žádná role. A tak jsem nakonec hrál roli bez replik a na place byl jen jeden den. Přípravy trvaly deset let, ale výsledkem je myslím skvělý film.

Máte jako herec v jistém smyslu rád překážky? Jako Lars von Trier, se kterým jste spolupracoval na filmech jako Prolomit vlny, Dogville nebo Nymfomanka?

Ano, myslím, že překážky jsou přínosné. Nutí nás přehodnocovat situaci a nacházet nový přístup. I fyzické překážky jsou dobré. Pokud třeba několikrát opakuju záběr, obvykle dělám to, že si aspoň o kousek posunu židli. Musím ji pak obejít o trochu jinak. Jen proto, aby tam bylo něco nového. Abych se neopakoval.

Často upřímně vyjadřujete svoje názory. Dnes je ale snadné se někoho dotknout. Máte pocit, že vás to omezuje?

Myslím si, že lidé se musí cítit uražení a dotčení. S tím se nedá nic dělat. Není pro vás žádným přínosem, když se neurazíte. Pokud vás svět nepohorší, zapomenete na něj.

Obávám se, že je to něco z americké kultury. Nesmíte říkat určitá slova. Nesmíte se chovat určitým způsobem. Já se každý zatracený den cítím dotčený tím, jak svět funguje. A musím s tím žít.

Co vás nejvíc uráží?

No… Politika.

Mým profesním úkolem je ukázat dítě v lidské bytosti, které nemá svůj život pod kontrolou. Myslí si, že má, ale vůbec. Vidíme, že politici reagují strachem, děsivostí a agresí stejně jako děti. A nereflektují to, což je děsivé. Nepotřebuju snad ani jmenovat, který dnešní prezident je úplné dítě.

Roger Ebert říkal, že film je stroj na empatii. Jakou roli hraje pro vás?

Ebert měl pravdu. Ale myslím, že to není jen film. Je to literatura. Je to téměř všechno umění. Empatie pomáhá, protože vám dává další pár očí, kterými se můžete dívat na svět. Vidíte jinou verzi reality. A vždycky je dobré vidět očima někoho jiného. Abyste se neuzavřeli do své vlastní, jak se dnes říká, bubliny.