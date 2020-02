Je to dokument doby, ve které žijeme, představují tvůrci snímek Sviňa o vraždě novináře Kuciaka

Na jedné straně podnikatel a jeho chapadla do politiky, na druhé mladý novinář a jeho snaha rozklíčovat mocenskou síť, která ho bude stát život. Necelých 100 tisíc diváků na Slovensku přišlo za první víkend do kina na nový snímek Sviňa. Tematicky aktuální politický thriller Mariany Čengel Solčanské a Rudolfa Biermana tak začal historicky nejúspěšnější víkend ve slovenské kinematografii. V Česku má premiéru 20. února. Bratislava 16:18 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zemi ovládají vysoce postavení zločinci, lidé propojení s politikou, mafií, ale i s policií, soudy a velkými kšefty. Podnikatel Wágner (Josef Vajda) dosadí do čela vlády Boba (Marko Igonda). Na oplátku má zařídit, že mu policie, soudy i novináři „dají pokoj“.

Závislá teenagerka (Petra Dubayová) zmizí z resocializačního centra, kde ji nutí k sexu a drogám. Pomoc vyhledá u novináře Ondřeje Mladého (Andrej Remeník), který se pustí do mapování všech ramen této obří zločinecké chobotnice.

Snímek Sviňa se tváří, jako že podobnost jeho postav a zobrazených událostí s realitou je čistě náhodná. A i když jména novináře Jána Kuciaka nebo podnikatele Mariana Kočnera ve filmu ani v jeho titulcích nepadnou, nejde si nevšimnout reálií nebo replik, kde se tvůrci nápadně inspirovali známými novinovými texty nebo nahrávkami soukromých konverzací.

„Film Sviňa je dokument doby, ve které žijeme. Je to adaptace románu Arpáda Soltésze, který končí vraždou novináře. Jsem vděčná za tu knihu,“ uvedla po slovenské premiéře pro Radiožurnál režisérka Mariana Čengel Solčanská.

Není to poprvé, co se filmařka zabývá skutečnými událostmi. Ve svém předchozím snímku se třeba věnovala únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováče z poloviny 90. let.

„(U obou) jsem cítila obrovskou zodpovědnost za výsledné dílo. Nevím, jestli to mám říkat, ale když jsem scénáře psala, tak jsem vždy kolem půlnoci mívala pocit, že mi dýchají na krk mrtví. Cítila jsem obrovskou zodpovědnost i vůči nim,“ svěřuje se filmařka.

Zatímco Únos měl premiéru v době, kdy se zvažovalo, zda by se mělo znovu otevřít téma takzvaných Mečiarových amnestií, Sviňa přichází do kin ve chvíli, kdy v Pezinku probíhá soud s vrahy Jána Kuciaka a na Slovensku se schyluje k volbám do parlamentu. „Nechci nikomu říkat, koho mají volit. Ale chci nahlas křičet, abychom nevolili fašismus,“ dodává Čengel Solčanská.

Živé téma

Slovenskou premiéru snímku, která proběhla na začátku února, si nenechal ujít už zmíněný autor knihy Sviňa, novinář Arpád Soltész. „Nejsem asi moc objektivní, ale úplně mě to převálcovalo,“ hodnotí zážitek z filmu.

„Mariana vzala můj román, který je velmi surový a drsný, vyvolává silné emoce, ale spíše hněv až vražednou zuřivost a nevolnost, a udělala z toho něco úplně jiného, něco o level vyššího. Je v tom velmi hluboký smutek. Skutečně to přináší jistou míru katarze a zároveň to dává i naději.“

Případ vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové Ján Kuciak byl slovenský investigativní novinář serveru Aktuality.sk. Zaměřoval se na propojení byznysu, politiky a zločineckých skupin. Ve čtvrtek 22. února 2018 byl spolu se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou zastřelen v domě ve Velké Mači v západní části Slovenska. Vraždu si podle obžaloby objednal podnikatel Marian Kočner jako pomstu za to, že reportér poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Objednávku vraždy předala podle prokuratury Kočnerova známá a další obžalovaná Alena Zsuzsová Zoltánu Andruskóovi, který pak podle obžaloby najal bývalého policejního vyšetřovatele Tomáše Szabóa, jenž spolupracoval se svým bratrancem Miroslavem Marčekem. Kočner, Zsuzsová i Szabó svou vinu za vraždu před soudem odmítli. Bývalý voják Marček je v nejsledovanějším procesu v novodobých slovenských dějinách jediným ze čtveřice obžalovaných, který vinu přiznal.

Soltész začal Sviňu psát několik měsíců po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, kdy, jak sám říká, „Marian Kočner běhal na svobodě, šikanoval mé kolegy a všichni v branži jsme byli přesvědčení, že tuto vraždu nikdy nevyšetří a nikoho za ni nepotrestají“.

„Tehdy jsem si řekl: Dobře, jako novinář musím předkládat lidem fakta. Ale jako spisovatel můžu napsat román, který nebude obsahovat ani jediný fakt, ale zároveň poví lidem pravdu o tom, co se v zemi děje,“ tvrdí novinář.

Podle něj snímku neubírá na kvalitě fakt, že se na události nedívá s větším časovým odstupem. I když nic nebrání tomu, aby téma Kuciakovy vraždy někdo za 30 let zpracoval jinak.

„Ale právě v současné společenské situaci, kdy nás nečekají volby, ale prakticky referendum, které bude skutečně civilizačního charakteru, jestli budeme patřit na východ, nebo na západ, je dobré ukázat lidem, v jaké zemi žijí. Aby se dokázali kompetentně rozhodnout,“ míní Soltész.

„Nemyslím si, že je to načasování účelové ve vztahu k volbám. Je účelové v tom, že se blížíme ke druhému výročí. Stále je to živé téma. Za pět let už to budou moderní dějiny.“

Více předobrazů, nejen Kočner

Josef Vajda ve snímku ztvárnil ústřední roli podnikatele Wágnera, charakterizovaného slovním obratem „co kauza, to Wágner“. Jak herec říká, jeho postava nebyla založená pouze na osobě Mariana Kočnera. „Jsou to postavy od 90. roku až doposud. Víte, říct, že je to jen tento konkrétní člověk, by bylo málo. Je jich tu více – a všechny jsou nakumulované v jediné postavě,“ vysvětluje.

Inspiraci podle svých slov našel u různých lidí na slovenské politické scéně, ale také třeba u legendárního filmového Kmotra nebo španělského herce Javiera Bardema, který si v roce 2017 zahrál ve snímku Escobar titulní roli kolumbijského drogového magnáta.

Na otázku, jestli si nemyslí, že si ho i přesto budou lidé v dnešní době spojovat s Kočnerovou osobou, odpovídá pouze: „Je to možné. Bylo by mi divné, kdyby to tak nedopadlo.“

Sviňa za první víkend přilákala do slovenských kin tolik diváků, že se tím dostala na čtvrté místo mezi nejúspěšnější filmové starty za posledních dvacet let. S 98 tisíci diváky překonala nejen dosud nejúspěšnější slovenský film Trhlina z roku 2019, ale i zahraniční velkofilmy typu Avengers: Infinity War nebo některé epizody série Star Wars.