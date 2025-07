Svoboda slova je pořád téma. A Vlny taky, říká herec Vodochodský, který si ve filmu zahrál hlavní roli

Karlovarský festival si nenechal ujít ani herec Vojtěch Vodochodský, který tu loni slavil úspěch společně s filmem Vlny, kde ztvárnil hlavní roli. V rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o tom, proč je pro něj svoboda slova zásadní, jaké bylo natáčení s režisérem Jiřím Mádlem i v jaké roli začínal na Shakespearovských slavnostech. Host Radiožurnálu Karlovy Vary 21:50 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Film je skvělý způsob, jak děti a studenty zaujmout mnohem víc,“ říká herec Vojtěch Vodochodský | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Loni jste byl všude tam, kde byly filmové Vlny. Hrál jste hlavní roli – mistra zvuku v Československém rozhlase. Už je to minulost nebo vás Vlny pořád ještě trochu drží?

Pořád mě drží. Byl to velký projekt, můj zatím největší. V lidech to stále rezonuje. Tím, že to došlo na streamovací platformy, tak ti, kteří film neviděli v kině, ho teď dokoukávají. A pořád mi od nich chodí hezké zprávy.

Čím to je, že se to Jiřímu Mádlovi tak povedlo?

Čím to je, že se to Jiřímu Mádlovi tak povedlo?

Jirka s tím intenzivně strávil několik let a hodně mu na tom záleželo. Jirka je poctivý, je perfekcionista, je precizní a má pro to cit. Navíc si myslím, že i když film režíroval, čerpal i ze svých bohatých hereckých zkušeností. V tom je asi základ úspěchu.

Pořád je naprostá nezbytnost si připomínat, jak důležitá je svoboda slova. Jaké byly reakce na Vlny od mladých lidí?

Zaznamenal jsem reakce mých vrstevníků i mladších lidí. Jsem hrozně rád, že na film chodily v rámci výuky i základní a střední školy. Přece jenom, když člověk sedí v lavici a učí se o nějakém období, nemusí to v něm nutně rezonovat. Mluvím i ze svých zkušeností žáka s poruchou pozornosti. Film je určitě skvělý způsob, jak děti a studenty zaujmout mnohem víc.

Myslíte, že nám roste generace těch, kterým to, co se děje kolem nás, nebude úplně jedno?

Doufám, že to tak je, ale netroufám si říct, že to bude právě kvůli Vlnám. Ale kdyby to tak bylo, bylo by to hezké.

Vy hrajete i v Shakespearovských slavnostech, konkrétně postavu Jaga v Othellovi. Je ale pravda, že vaše první role na slavnostech byla úplně jiná?

Ano, byl jsem takový technik. Připravoval jsem židle na každé představení a pak jsem je zase sklízel. Byla to letní brigáda v prváku na DAMU. Koukal jsem každý den na jeviště a říkal jsem si: „No, třeba se to někdy stane.“ Pak jsem tam hrál ve Večeru tříkrálovém v jedné company, až jsem se dopracoval teď skoro k hlavní roli.

