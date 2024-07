Svou roli ve filmu má na karlovarském festivalu i hotel Thermal

Dáša čte Oldovi scénáře. Nakázala mu, aby ve filmu hrál, říká o Zahradníkově roce režisér Havelka

„Neumím to žánrové pojmenovat.. Můžu tady vyjmenovat dvacet slov jako kafárna, Kniha Jobova, balada, western, tragikomedie a spousta dalších. Nevím, co to ve výsledku je,“ říká Havelka.