Sylvester Stallone před kamerou sám za sebe. Životopisný snímek Sly uvede Netflix na podzim

Třicet let vstupoval do ringu vstupoval jako filmový boxer Rocky Balboa. Teď se ale jeho představitel Sylvester Stallone objeví před kamerou sám za sebe. V novém dokumentu společnosti Netflix se ohlédne za dlouholetou kariérou a nechá fanoušky nahlédnout i do osobního života.

New York 12:14 10. července 2023