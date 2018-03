Jeden svět pro všechny. Dvacátý ročník festivalu odstraňuje bariéry pro diváky s postižením

Audiokomentáře pro nevidomé nebo bezbariérový přístup do kina. I o to se starají tvůrci festivalu Jeden svět, který se v březnu koná už podvacáté. Festival dokumentů s lidskoprávní tematikou pořádá společnost Člověk v tísni a myslí i na diváky se zdravotním postižením, protože Jeden svět je pro všechny. Reportáž Praha 7:28 5. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divák festivalu Jeden svět | Foto: Festival Jeden svět

„Je dobré mu říct třeba schody, a pokud mu řeknete schody, tak mu i řekněte, jestli nahoru nebo dolů. Pokud s ním budete hledat sedadlo, a půjdete s ním do řady, tak vždycky běžte první,“ vysvětluje dobrovolníkům nevidomý překladatel Zdeněk, který pracuje v týmu festivalu Jednoho světa.

Na workshopu spolupracovníkům pomáhal pochopit, jak pracovat s lidmi se zrakovým postižením, kteří festival navštíví. Vysvětluje taky, co jsou to audiokomentáře pro nevidomé.

„Je to vlastně namluvená stopa, která se přidá k té původní zvukové stopě a z toho se nevidomý divák dozví to, o co přichází, když na to plátno nevidí. Komentář popisuje to, co je jenom vidět, ale není to slyšet,“ přibližuje Zdeněk.

Jeden svět pro všechny

Audiokomentáře budou na festivalu u čtyř dokumentů. Spolu se Zdeňkem pracuje na festivalu i šestadvacetiletá Marie, která je od narození neslyšící.

Zdeněk i Marie fungují na festivalu jako takzvané spojky s postiženými diváky, sami o tom vědí nejvíc, a tak se snaží najít pro takové diváky nejlepší možná řešení.

„Budu distribuovat informace mezi nevidomé diváky a zároveň sleduju, co nevidomý divák potřebuje,“ dodává Zdeněk.

Hlavní smysl festivalu popisuje koordinátorka Jednoho světa pro všechny Milena Poeta.

„Vnímáme právo na kulturu jako základní lidské právo a uvědomujeme si, že v českých poměrech a i na různých festivalech postiženým lidem kultura není přístupná, kvůli různým bariérám. Naše hlavní myšlenka je, aby všichni lidi, s postižením i bez něj, mladí i senioři, měli právo na kulturu,“ vysvětluje koordinátorka.

Kromě nevidomých a neslyšících se Jeden svět pro všechny věnuje také divákům s fyzickým a mentálním postiženým.

„Pro diváky s fyzickým postižením jsme zmapovali všechna kina a podáváme hodně podrobné informace, kde jsou výtahy, kde jsou plošiny, kde jsou bezbariérové toalety. Je důležité informovat o tom, jaký je reálný stav toho místa, než se tam někdo vypraví,“ dodává Milena Poeta, jak festival řeší bezbariérovost.

Festival Jeden svět má letos téma aktualizace systému a začíná 4. března. Letos uvede přes 120 domácích i zahraničních dokumentů s lidskoprávní tematikou.

Divačka festivalu Jeden svět | Foto: Festival Jeden svět