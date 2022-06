Jana Brejchová o roli v Noci na Karlštejně nestála, prý pro ni nebyla zajímavá, prozrazuje její dcera Brodská

Herečka Tereza Brodská na knize Moje máma Jana Brejchová pracovala několik let. „Už před patnácti lety si maminka přála, aby vznikla její fotografická kniha,“ přibližuje. „O mamince se píše, že jen leží, je ve svém světě a nekomunikuje, což není tak úplně pravda. Má světlé dny. Chtěla jsem, aby se veřejnost spíš zajímala o její neuvěřitelnou kariéru a v souvislosti s maminkou se taky mluvilo o něčem jiném.“ Praha 23:36 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Brejchová (v roce 2006) | Zdroj: Profimedia

Když prý Jana Brejchová knihu uviděla, reagovala: „Děti, to je tak krásné! Myslíte ale, že si na mě lidi vzpomenou? A to mě dojalo. To byl i ten důvod: aby lidi na maminku nezapomněli,“ vypráví Tereza Brodská v pořadu Blízká setkání na Českém rozhlasu Dvojka.

„Jezdili jsme za ní na chalupu a tam vybalili archiv. Maminka se nad fotkami rozpovídala a vyprávěla zajímavé historky. Říkala jsem si, že by byla škoda to nezaznamenat. Tak vzniklo 400 stránek fotografií a textu.“

Hodně fotek pochází z rodinného archivu. „Dost jich fotil můj tatínek, ty se mi líbí nejvíc,“ říká Brodská.

Tereza Brodská | Foto: Rostislav Taud | Zdroj: Český rozhlas

Čerpalo se i z diářů Jany Brejchové „Narazili jsme na ně, až když už byla kniha skoro hotová, takže se tam z nich přidávaly výstřižky, které se nám zdály zajímavé. Použili jsme i některé telegramy mého tatínka.“ Brejchová byla za Vlastimila Brodského provdaná mezi lety 1966 až 1983.

„Z osobního života tam nic tak překvapujícího nebylo,“ říká Brodská o obsahu deníků. „Trochu je pro mě citlivé téma rozvod tatínka s maminkou. Myslím, že to maminka popsala vkusně a elegantně.“

„Spíš mě překvapily její anabáze s filmovými rolemi. Třeba nechtěla hrát v Noci na Karlštejně. Režisérovi Zdeňku Podskalskému prý říkala, ať to hraje někdo jiný, že zpívat neumí a že pro ni ta postava nemá zajímavý herecký vývoj. Ale Jiřina Jirásková ji přesvědčila.“

Proč musela dospívající Jana Brejchová odejít z domu? Jaké bylo její dětství a který byl její první film? Proč strávila týden „na pasťáku“? Poslechněte si celý rozhovor.