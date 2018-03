Znásilnění ve filmu Špína nebylo příjemné pro nikoho, říká režisérka. Jak film vznikal?

„Nesnažili jsme se trumfnout Gaspara Noého, ani nejbrutálnější scény znásilnění ve filmu, co kdy vznikly, ale spíš naším způsobem vnímání, být tam s ní, ležet tam v té posteli, když to zažívá. Je důležité mít dva herce, kteří jsou schopní do toho jít i přes nepříjemnost té situace znovu a znovu. Točili jsme to celý den, nebylo to nic příjemného pro nikoho.“

Tereza Nvotová (režisérka)