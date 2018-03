Filmařka Nvotová chystá adaptaci knihy Žila jsem s oddaným komunistou

Jméno Terezy Nvotové slýcháme čím dál častěji. Na slavnostním předávání filmových cen Český lev o tomto víkendu zaznělo hned devětkrát. Osm nominací v kategoriích hraného filmu měl její snímek Špína a samostatnou nominaci měla i za nejlepší dokument nazvaný Mečiar. Českou filmovou a televizní akademii ale možná za čas překvapí i dalším snímkem, na kterém už začíná pracovat. Doporučujeme Praha 10:58 13. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Nvotová

„Nyní chystáme adaptaci knihy, která se v Česku jmenuje ‚Žila jsem s oddaným komunistou‘. Je to příběh ženské hrdinky, velmi zajímavý,“ prozradila Radiožurnálu Tereza Nvotová po slavnostním večeru udílení Českých lvů.

Žila jsem s oddaným komunistou: Československo - můj osud 1934 - 1968 napsala Žofie Langerová. V knize postupně odkrývá příběh své rodiny, která před Hitlerem prchla do Spojených států, ale manžel se po válce nechal zlákat soudruhy zpět do Bratislavy. Jejich vděk na sebe nenechal dlouho čekat - v roce 1951 ho zatáhli do vykonstruovaných politických procesů a odsoudili k mnohaletému vězení.

Memoáry Žo Langerové připravil pro letošní rok jako četbu na pokračování Český rozhlas.

Kniha odkrývá skutečné společenské a politické poměry v Československu padesátých a šedesátých let. Dcera Žo Langerové Táňa ve vysílání Českého rozhlasu před několika měsíci potvrdila, že proto také matka knihu psala. „Šlo o to, aby se svět dozvěděl, co se v té době v Československu stalo,“ řekla.

A dodala, že šikanu režimu tehdy cítili i jako děti. „Pamatuji si dobře všechno šikanování a ponižování. I lidi, kteří se nám vyhýbali,“ dodala.

Na zfilmování tohoto příběhu se Tereza Nvotová už teď těší. V příštím ročníku se ale podle jejího soudu do boje o Českého lva určitě nezařadí. Přinejmenším z jednoho důvodu. „Trvá mi to trochu déle, protože se snažím u těch filmů být od začátku,“ řekla filmařka. V češtině vyšla kniha poprvé loni, ve slovenštině už v roce 2008.