Natáčí film o ženě, která na rodičovské začala pít. ‚Taky bych nezvládla být jen doma,‘ uznává Ramba

Herečka Tereza Ramba bude tváří nového filmu, který vzniká podle knihy Michaely Duffkové Zápisník alkoholičky. „Když jsem si přečetla scénář, tak jsem se skoro pozvracela," přiznává Ramba. Natočeny jsou dvě třetiny filmu, teď si tým pod vedením režiséra Dana Svátka dává až do června pauzu. „Jednak mezitím natáčím něco dalšího a za druhé si myslím, že u tak těžkého filmu je opravdu dobré si v půlce odpočinout," říká herečka v pořadu Blízká setkání. Praha 12:32 21. dubna 2023

Zápisník alkoholičky začal jako blog Michaely Duffkové, která se na rodičovské dovolené propadla do závislosti.

Host: herečka Tereza Ramba. Moderuje Adéla Gondíková

„Manžel mi řekl, že ani já bych nezvládla být jenom doma s dítětem. Nejdřív jsem se urazila, ale pak mi došlo, že to tak opravdu je. Já mám možnost odejít, nadechnout se a pak se na děti těšit. Ale být zavřená sama doma musí být moc těžké. A myslím, že i proto pak dlouho trvá, než alkoholismus u ženy objeví její manžel, když třeba přijde a ona už spí,“ uznává Tereza Ramba.

Natáčení je pro ni náročné i proto, že poslední roky hrála spíše v komediích.

„To bylo skloubitelné s péčí o děti. Zatímco když jsem si přečetla tento scénář, tak jsem se skoro pozvracela. Manžel, máma a manažerka mě ale přesvědčili, že je čas na takovou roli. Já jsem se na to ještě necítila, ale možná bych se necítila už nikdy,“ připouští herečka.

Svoji svoji roli se rozhodla „prosvítit“. „Je to risk, nevím, jestli to bude fungovat,“ obává se.

„Téma tohoto filmu se mě šíleně dotýká. Myslím, že jsem si na natáčení přišla vyřešit něco osobního. Přeju si ten příběh co nejvíc prozářit,“ říká Ramba.

Zatímco hlavní hrdinka filmu se do závislosti propadla v době, kdy se jí narodilo dítě, Ramba si svoje mateřství užívá:

„Já jsem byla zrozená k tomu být matka, miluju to a mám štěstí, že to tak mám. Spousta žen je doma zavřených a bojí se přiznat, že to není úplně jejich role a že něco ztratily. Mluvím o tom s kamarádkami, otevřeně se bavíme o tom, že je mateřství nebaví a musí první roky přestát. První dva roky s mým synem také byly velmi těžké, přesto jsem se v tom našla,“ přiznává herečka.

V souvislosti s natáčením Zápisníku alkoholičky začala Ramba znovu chodit na terapie.

„Už jsem dospělá, vím, kdo jsem, mám svoji rodinu a osobní život, který je pro mě důležitější než kariéra. A potřebuju zůstat v sobě. U takových rolí, jako je Zápisník, je to ale těžké. Takže věnuju víc času různým rituálům, abych mohla z role odejít a věnovat se svým dětem,“ uzavírá Tereza Ramba.

