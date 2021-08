S láskou k hudbě. V pražském Obecním domě padla první klapka filmu Terezín

Italština, angličtina, rumunština, ale také čeština a slovenština se ozývá ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Právě tady mezinárodní filmaři natáčí první scény snímku Terezín - a to i za pomoci dronu. Housle si za pár okamžiků vezme do ruky i herečka Dominika Morávková. Praha 8:06 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herečka Dominika Morávková hraje ve filmu Terezín na housle | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

„Martina je houslistka, která miluje hudbu, a se svým přítelem se dostane do koncentračního tábora v Terezíně. Myslím, že moje postava symbolizuje lásku k hudbě,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V pražském Obecním domě padla první klapka filmu Terezín. Na místě byl redaktor Jiří Štefl

Hudba bude hrát ve filmu hlavní roli. Nebudou tak chybět například melodie z opery Brundibár skladatele Hanse Krásy, kterého si zahraje Jan Révai. Výběr herců byl velmi náročný, a to i proto, že musí ovládat angličtinu. Snímek se totiž natáčí právě v tomto jazyce.

„Hraní v anglickém jazyce se zvládá velmi obtížně. Jakmile herec musí hrát v jazyce, který není jeho přirozeným jazykem nebo jím běžně nemluví, tak hrozí ztráta herectví. Jako herec se totiž soustředíte v tu chvíli na to, abyste zvládl tu jazykovou bariéru, a už nemáte prostor věnovat se tolik samotnému herectví,“ podotýká producent Viktor Krištof.

Film Terezín je debutem italského režiséra Gabriela Guidiho. A i přes to, že se na filmovém place mluví mnoha jazyky, tak se natáčení herečka Morávková nebojí - naopak: „Velmi se těším a těším se i na poznání nových lidí všech kultur.“

A filmaři doufají, že se jim v následujících 30 dnech podaří natočit všechny scény. Přesunou se ještě do pražské Invalidovny a také do Terezína. První diváci by snímek mohli vidět ve druhé polovině příštího roku.

V Obecním domě v Praze teď padla první klapka nového italsko-českého snímku Terezín. Zachycuje životní osudy fiktivních i reálných postav umělců, kteří se setkali, tvořili a díky umění přežívali v nelehkých podmínkách ghetta Terezín. V kinech bude příští rok. @iROZHLAScz pic.twitter.com/rEnhKdQDTR — Jirka Stefl (@jirkastefl) August 30, 2021