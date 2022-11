Virtuální ponor do temnoty lidské duše. Filmové Tmání zve na interaktivní setkání s depresí

Co se děje v hlavě mladého člověka, který prožívá depresivní stavy? Nelehký úkol nechat veřejnost nahlédnout do temné krajiny vlastní mysli si dal režisér a scenárista Ondřej Moravec. Jeho animované Tmání se jako první český snímek natočený pro virtuální realitu (VR) dočkal premiéry v soutěži filmového festivalu v Benátkách. Teď je k vidění v rámci speciální instalace v pražském Centru současného umění DOX. Zbortěná vesnice 17:35 21. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Postava chlapce stojí uprostřed temného lesa. „Vypadá smutně, nejspíš by potřeboval obejmout,“ ozývá se hlas ve VR headsetu. „Natáhni ruku a dotkni se ho.“

Jakmile pokyn poslechnete a navedete bíle vyvedený obrys vlastní ruky k figuře před sebou, přístroj „zavrní“ – což je signál, že zadaný úkol byl splněn a příběh se posouvá dál, podobně jako ve videohře.

„O Tmání jsem přemýšlel hned od momentu, kdy jsem se před sedmi lety začal zajímat o virtuální realitu. Od začátku zde byla idea vytvořit simulaci toho, co se děje během deprese člověku v hlavě,“ vysvětluje zrod projektu jeho režisér.

„Od svých přátel jsem totiž za těch více než třináct let, co mě deprese pravidelně navštěvuje, mnohokrát slyšel, že si nedovedou moc představit, co prožívám. Virtuální realita se tedy stala skvělým prostředkem, jak na tuto otázku odpovědět lépe než bezradným mlčením,“ dodává.

Během zhruba 20minutového filmu se diváci prostřednictvím speciálních brýlí přenesou do zborcené vesnice uvnitř lidské duše. Její bezútěšnou atmosférou provází vyrovnaný hlas Ondřeje Moravce. Svěřuje se s obtížnými chvilkami vlastního života a ukazuje, jak (si) podat pomocnou ruku.

Kromě pohybů vlastního těla tak účastníci během projekce využijí i svá vlastní mluvidla. Budou ponoukáni, aby si zabroukali oblíbenou píseň, utišili temnotu v mysli nebo třeba zakřičeli na dostihového koně, a dostali tak ze sebe nahromaděný stres.

„Slyšet svůj hlas je důležité, ale stejně podstatné je cítit ho uvnitř sebe. Hlas vám rezonuje v těle, bránice se zapojuje, dech je důležitý. A zaměření na to, co hlas dělá s vaším tělem, je jedna z meditačních technik, které pomáhají ten (depresivní) stav stabilizovat,“ popsal Moravec v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava.

Tmání byl jako vůbec první český VR film finančně podpořen Státním fondem kinematografie. Svou předpremiéru si odbyl v soutěžní sekci Venice Immersive na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách a poté na přehlídce dokumentárního filmu v Jihlavě.

Spolu s tematickým temným lesem, inspirovaným výtvarnou podobou, kterou pro snímek vytvořila animátorka Bára Anna Stejskalová, bude Tmání v DOXu k vidění až do poloviny února 2023. Poté se bude přesouvat na další místa v Česku. V plánu jsou také například pop-up projekce v kinech.